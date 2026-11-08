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Anasayfa İspanya La Liga Villarreal - Getafe maçı hangi kanalda ve nereden izlenir?

Villarreal - Getafe maçı hangi kanalda ve nereden izlenir?

İspanya La Liga'da Villarreal ile Getafe karşı karşıya geliyor. İki takım da ligde aynı puana sahipken sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, mücadele öncesinde hangi takım avantajlı, maç nasıl izlenecek? İşte merak edilenler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 18:26
Villarreal - Getafe maçı hangi kanalda ve nereden izlenir?

İspanya La Liga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Villarreal ile Getafe kozlarını paylaşacak. Ligde geride kalan 11 haftada aynı puanı toplayan iki takım, bu kez doğrudan rakipleri karşısında avantaj elde etmek istiyor. Villarreal taraftarı önünde kazanarak çıkış ararken Getafe, zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Peki, Villarreal - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

Villarreal - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayınız..

VILLARREAL - GETAFE MAÇI NE ZAMAN?

Villarreal ile Getafe, 8 Kasım 2026 Pazar günü La Liga'nın 12. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele Villarreal'in sahası Estadio de la Cerámica'da oynanacak.

VILLARREAL - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. İspanya yerel saatiyle 18.30'da oynanacak mücadelede düdük Carlos Muñiz Muñoz'da olacak.

VILLARREAL - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal - Getafe karşılaşması Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. S Sport Plus'ın 8 Kasım tarihli resmî yayın akışında mücadele saat 20.30'da yer alıyor.

VILLARREAL GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Villarreal, ligde geride kalan 11 karşılaşmada 12 puan topladı. Sarı Denizaltı, üç galibiyet, üç beraberlik ve beş mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. Takım bu süreçte 15 gol atarken kalesinde de 15 gol gördü.

GETAFE DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Getafe de 11 haftada topladığı 12 puanla rakibiyle aynı puana sahip. Üç galibiyet, üç beraberlik ve beş mağlubiyet alan Madrid temsilcisi, 8 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

VILLARREAL - GETAFE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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