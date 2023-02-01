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Manisa FK Galatasaray'dan Metehan Balcı'yı kiraladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, Galatasaray'dan Metehan Balcı'yı kiraladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 12:19
Manisa FK Galatasaray'dan Metehan Balcı'yı kiraladı

Spor Toto 1'inci Lig'de Altaş Denizlispor beraberliğinin ardından teknik direktör Levent Eriş'le yollarını ayırıp Yalçın Koşukavak'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Manisa Futbol Kulübü, savunmasına takviye gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Balcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İskenderunspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Bu sezon ise Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Metehan, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maça çıktı. Metehan, Galatasaray'ın GMG Kastamonuspor ve Ofspor ile oynadığı müsabakalarda toplam 108 dakika sahada kaldı. Ligde bu hafta lider Samsunspor'u ağırlayacak Manisa FK'da teknik direktör Yalçın Koşukavak da takımıyla ilk antrenmana çıktı. Koşukavak, ilk idmanda futbolcularıyla yakından ilgilendi.

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