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Galatasaray'dan PSV'ye transfer olan Patrick Van Aanholt açıklamalarda bulundu!

Son dakika Galatasaray haberi: Hollanda Ligi ekiplerinden PSV, Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'u transferini duyurdu. Van Aanholt, transferinin çok hızlı olduğunu belirtirken, "Geri geldiğim için çok mutluyum." açıklamalarında bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 12:14
Galatasaray'dan PSV'ye transfer olan Patrick Van Aanholt açıklamalarda bulundu!

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından PSV, Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'u transfer ettiğini açıkladı.

Hollanda kulübünden "PSV, transfer dönemindeki üçüncü takviyesini Patrick van Aanholt'la yaptı." şeklinde yapılan açıklamada, 32 yaşındaki sol bek Van Aanholt'un sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

"Yeniden hoş geldin" notu yer alan açıklamada, Patrick van Aanholt'un 2007-2009 yılları arasında PSV alt yapısında oynadığı kaydedildi.

Açıklamada, Van Aanholt ve PSV Genel Menajeri Marcel Brands'ın da görüşlerine yer verildi.

Van Aanholt, transferinin çok hızlı olduğunu belirtirken, "Geri geldiğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

PSV'de Xavi Simons gibi bazı oyuncuları tanıdığını kaydeden Van Aanholt, tecrübesi ve uluslararası deneyimleriyle soyunma odasında faydalı olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Brands, sol bek Philipp Max'ın Eintracht Frankfurt'a transfer olmasının ardından bu mevkiye Van Aanholt'u transfer ettiklerini belirterek, "Bu transferi daha önce de denedik, şimdi gerçekleştiği için mutluyum." dedi.

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Twitter hesabında transferi "Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." açıklamasıyla duyurdu.

Van Aanholt, Borussia Dortmund'dan Thorgan Hazard ve FC Emmen'den transfer edilen ve Jeremy Antonisse'nin ardından PSV'nin ara transfer dönemindeki üçüncü transferi oldu.

Profesyonel kariyerinde 426 maça çıkan Van Aanholt, toplamda 35 gol ve 34 asist yaparken 19 kez de Hollanda Milli Takımı'nın formasını giydi.

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