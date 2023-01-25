Haberler Galatasaray Arda: Acele etmiyorum

Arda: Acele etmiyorum

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe katılan Arda Turan, teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi. Efsanevi oyuncu soru üzerine, "Tabii ki teknik direktörlük yapmak istiyorum ama doğru yerde, doğru zamanda, doğru şartlarda. Acele etmiyorum. O yüzden daha sabırlı, daha sakin şekilde, bakalım nasip" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Arda: Acele etmiyorum
Esenler Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe katılan Arda Turan, teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi. Efsanevi oyuncu soru üzerine, "Tabii ki teknik direktörlük yapmak istiyorum ama doğru yerde, doğru zamanda, doğru şartlarda. Acele etmiyorum. O yüzden daha sabırlı, daha sakin şekilde, bakalım nasip" diye konuştu.
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