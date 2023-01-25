Arda: Acele etmiyorum

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe katılan Arda Turan, teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi. Efsanevi oyuncu soru üzerine, "Tabii ki teknik direktörlük yapmak istiyorum ama doğru yerde, doğru zamanda, doğru şartlarda. Acele etmiyorum. O yüzden daha sabırlı, daha sakin şekilde, bakalım nasip" diye konuştu.
EsenlerBelediyesi'nin düzenlediği etkinliğe katılan Arda Turan, teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi. Efsanevi oyuncu soru üzerine, "Tabii ki teknik direktörlük yapmak istiyorum ama doğru yerde, doğru zamanda, doğru şartlarda. Acele etmiyorum. O yüzden daha sabırlı, daha sakin şekilde, bakalım nasip" diye konuştu.