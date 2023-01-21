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GS MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Antalyaspor ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Antalyaspor ile Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaşacak. Ligin lideri Galatasaray, Antalyaspor'u Nef Stadyumu'nda konuk edecek. Müsabakada Ali Şansalan orta hakem olarak görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 17:54
GS MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Antalyaspor ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Antalyaspor: Helton, Floranus, Veysel, Ömer, Güray, Soner, Ufuk, Larsson, Mehmedi, Nakajima, Adriano

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Antalyaspor maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

54. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 53 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 102 golüne, Antalyaspor 47 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

GALATASARAY ANTALYASPOR'A KAYBETMİYOR

Galatasaray, Antalyaspor'a karşı hepsi Süper Lig'de olmak üzere son 13 maçta kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, kırmızı-beyazlılara en son 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya'da oynanan mücadelede rakibine 4-2 mağlup oldu. Bu maçlarda Galatasaray 9 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere tamamlandı.

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