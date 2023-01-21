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Galatasaray - Antalyaspor maçında VAR sonrası penaltı iptal edildi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılıların 71. dakikada kazandığı penaltı VAR incelemesinin ardından iptal edildi. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 20:41 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 20:59
Galatasaray - Antalyaspor maçında VAR sonrası penaltı iptal edildi!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

Mücadelenin 71. dakikasında sarı-kırmızılılar Antalyasporlu oyuncuların ceza sahası içerisinde topla oynamasının ardından penaltı kazandı.

İşte penaltı pozisyonu...



VAR İZLEDİ İPTAL ETTİ!
Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, VAR uyarısı sonrası monitörde pozisyonu inceledi ve Icardi'nin hava topu mücadelesinde faul yaptığı kararını vererek penaltıyı iptal etti.

İşte iptale sebep olan pozisyon...



Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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