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TRANSFER HABERİ: Nicolas Raskin için Trabzonspor ve Galatasaray devrede!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ve Trabzonspor orta saha transferi için karşı karşıya geldi. Fransız basını, 2 Türk kulübü için flaş bir iddia ortaya attı. Kulübüyle sözleşme imzalamayı reddeden Belçikalı genç oyuncuyu 4 kulüp istiyor. İşte transferin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 13:51 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 14:26
TRANSFER HABERİ: Nicolas Raskin için Trabzonspor ve Galatasaray devrede!

Diğer yandan 3 kulvarda mücadele veren Trabzonspor'da ocak ayı için çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Nicolas Raskin için Trabzonspor ve Galatasaray devrede!

Abdullah Avcı Hamsik'in ilerleyen yaşını düşünerek orta sahaya takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Nicolas Raskin için Trabzonspor ve Galatasaray devrede!

Fransız basını 2 Türk kulübü için flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ: Nicolas Raskin için Trabzonspor ve Galatasaray devrede!

Raskin'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Nicolas Raskin için Trabzonspor ve Galatasaray devrede!

NICOLAS RASKIN KİMDİR?

Standart Liege takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Nicolas Raskin, 23 Şubat 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERİ: Nicolas Raskin için Trabzonspor ve Galatasaray devrede!

179 cm boyunda ve kilo olan Nicolas Raskin, sağ ayağını kullanmaktadır.

TRANSFER HABERİ: Nicolas Raskin için Trabzonspor ve Galatasaray devrede!

U21 Avrupa Şampiyonası elemerinde Belçika forması giyen Raskin, 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Nicolas Raskin için Trabzonspor ve Galatasaray devrede!

Genç yıldız adayı, U21 Türk Milli Takımı'na karşı 2 maçtada forma giydi.

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