TRANSFER HABERİ: Nicolas Raskin için Trabzonspor ve Galatasaray devrede!

Son şampiyon Trabzonspor ve Galatasaray bu kez transferde karşı karşıya geldi.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına transferde düğmeye bastı.
Sarı kırmızılı yönetim Buruk'un listesine göre hareket ediyor.
Son şampiyon Trabzonspor ve Galatasaray bu kez transferde karşı karşıya geldi.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına transferde düğmeye bastı.
Sarı kırmızılı yönetim Buruk'un listesine göre hareket ediyor.
Diğer yandan 3 kulvarda mücadele veren Trabzonspor'da ocak ayı için çalışmalar sürüyor.
Abdullah Avcı Hamsik'in ilerleyen yaşını düşünerek orta sahaya takviye yapmak istiyor.
Fransız basını 2 Türk kulübü için flaş bir iddia ortaya attı.
Standard Liege ile sözleşme uzatmayı reddeden Nicolas Raskin için Galatasaray ve Trabzonspor devrede.
Yeni kontratı reddeden Raskin'e B takımı yolu gözüktü.
Belçika kulübünün bu aldığı karardan sonra 21 yaşındaki oyuncuyla ipleri kopardı.
Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği Nicolas Raskin'in 2 talibi daha var.
Raskin'in sözleşmesi, Haziran 2023'te sona eriyor.
Standart Liege altyapısında futbola başlayan Nicolas Raskin, Anderlecht, Gent formalarını giydi.
Raskin bu sezon Standard Liege formasıyla 15 maçta görev aldı.
21 yaşındaki orta saha 1 gol 4 asiste imza attı.
Raskin'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro
NICOLAS RASKIN KİMDİR?
Standart Liege takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Nicolas Raskin, 23 Şubat 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.
179 cm boyunda ve kilo olan Nicolas Raskin, sağ ayağını kullanmaktadır.
U21 Avrupa Şampiyonası elemerinde Belçika forması giyen Raskin, 1 gol kaydetti.
Genç yıldız adayı, U21 Türk Milli Takımı'na karşı 2 maçtada forma giydi.