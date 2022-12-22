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Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların sezon başında PSG'den kiralık aldığı Mauro Icardi'de, flaş bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı netlik kazanmayan Icardi, Galatasaray yönetimine, transferine ilişkin son kararını iletti. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 09:08
Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

Son olarak Süper Lig'de Beşiktaş ve Başakşehir karşı oynayan Galatasaray'da Icardi attığı goller ve yükselen performansıyla dikkat çekmişti.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir gündemde bulunan Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

Arjantinli golcü yönetime kararını iletti.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

SAKATLIĞI GEÇTİ FLORYA'YA DÖNDÜ
Mauro Icardi Dünya Kupası'na verilen aranın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sakatlık yaşamıştı.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

Bir süredir tedavisi Arjantin'de devam eden golcü futbolcu bu nedenle Galatasaray'ın Antalya kampına katılamamıştı.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

Cumartesi gecesi İstanbul'a dönen yıldız futbolcunun tedavisine Sarı-Kırmızılı kulübün tesislerinde devam ediliyor.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

WANDA NARA FİNALİ İZLEMEYE GİTTİ
Icardi ile yakın zamanda boşanan ve bir süredir Arjantin'de bulunan Wanda Nara ise çocukları ile birlikte finali izlemek için soluğu Katar'da kaldı.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

Nara ve çocukları Fransa - Arjantin finalini tribünden takip etti.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

ICARDI'DEN MESSI PAYLAŞIMI
Arjantin'in kupayı kazanmasının ardından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den şampiyonluk ve Messi paylaşımı geldi.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

Instagram hesabından paylaşım yapan Arjantinli golcü, Messi'ye övgüler yağdırırken "İşte şampiyon Arjantin.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

Tebrikler Messi. Bu kupayı en fazla sen hak ettin.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

Bunun için çok mücadele verdin." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

ICARDI'DEN YÖNETİME 'DEVAM' MESAJI
Galatasaray'da kiralık forma giyen veya bir senelik opsiyonlu kontrat yapan futbolcular mutlu ve devam etmek istiyorlar.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

Sarı-kırmızılılarda şüphesiz durumu en çok merak edilen isim olan Icardi ile beraber yine kiralık olarak forma giyen Rashica, önümüzdeki sezon da Galatasaray'da devam etme düşüncesinde olduklarını kulüp yetkililerine söyledi.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

ICARDI İÇİN BİR ADIM ÖNDE
Özellikle Icardi'nin kendisine gösterilen yaklaşımdan dolayı çok etkilendiği ve oyuncunun Galatasaray'da kalması için bu durumun çok büyük bir fırsat olduğu bildirildi.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

Milliyet'in haberine göre, yine Rashica'nın da Galatasaray'da devam etme arzusunda olduğu ve bonservisinin alınmasını beklediği kaydedildi.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

Aslan'da bir senelik sözleşme imzalayan ve ikinci senesi opsiyona bağlı olan Mertens ve Mata gibi isimlerin de devam etme arzusunda olduğu kaydedildi.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

ÖZBEK: 'TEK ADRES GALATASARAY'
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye'ye gelecekse bunun tek bir adresi var.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

Galatasaray hep enlerin ve ilklerin takımı olmuştur. Hedefimiz bu kupayı getirmek dedi.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

Beykoz Üniversitesi'nde, "Türk Sporunda Galatasaray" konulu söyleşiye katılan Özbek, "İngiltere gibi yabancı transferinde belirli kıstaslar koyabilirsiniz ama sınır getirmeyin.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

Avrupa'da mücadele ederken benim şartlarımı rakiplerimin altına getirmeyin" diye konuştu.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

ICARDI MÜJDESİ: BONSERVİS ÇALIŞMALARI VAR
Dursun Özbek, "Icardi dünya yıldızı, çok önemli, çok değerli bir futbolcu. Ligin bundan sonraki bölümüne de damga vuracak.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalışmaları var ama aynı zamanda bütçeyi de düşünmek zorundayız.

Mauro Icardi Galatasaray yönetimine transfer kararını iletti! Kalıyor mu?

Sezon sonuna daha çok var, bugünden bir şey ifade etmek yanlış olur.

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