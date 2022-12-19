Son aday Adli

Ara transfer dönemi için geri sayım sürerken Galatasaray'da çalışmalarını hızlandırdı. Sarıkırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyelerle şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmek istiyor. Sezon başında Mertens, İcardi, Torreira gibi yıldızları kadrosuna katan Cimbom son olarak Milan'da forma giyen Yacine Adli'nin peşine düştü. Galatasaray yönetiminin, Okan Buruk'un da onayı ile 22 yaşındaki yıldız için Milan nezdinde görüşmeler yaptığı ifade edildi. Çizme basını da konuya geniş yer ayırırken Adli'nin Galatasaray'ın radarında olduğu belirtildi.

ŞANS BULAMADI

Galatasaray'ın ilgisini 'flaş haber' olarak duyuran İtalyan basını, "Milan'ın orta saha oyuncusu Yacine Adli hakkında en son bilgi isteyen takım Galatasaray oldu. Her türlü çözüm değerlendiriliyor. Önümüzdeki haftalarda Türk kulübünden teklif gelebilir" ifadelerini kullanıldı. Milan, Adli için 2021 yılında Bordeaux'ya 8.5 milyon euro bonservis ödemesi yapmıştı. Genç yıldız için şimdiye kadar ödenen bonservis bedeli ise toplam 14 milyon Euro... Bu sezon İtalya Ligi Serie A'da 4 maçta 114 dakika görev alabilen Yacine Adli'nin de Milan'dan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

İSTEYENİ ÇOK

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Yacine Adli 8 ve 10 numara oynuyor. Fransa dışında Cezayir pasaportu da bulunan genç yıldız sadece Galatasaray'ın değil Avrupa'nın dev kulüplerinin de listesine girmiş durumda... Kariyerinde 141 karşılaşmada görev yapan genç yetenek, 11 gol atarken 18 de asist yaptı. Fransa Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 46 maçta 15 gol attı.