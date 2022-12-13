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GALATASARAY LAZIO CANLI İZLE | Galatasaray - Lazio hazırlık maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, Lazio ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Rayo Vallecano, Villarreal, Adana Demirspor ile özel maçta karşılaşan Galatasaray, Lazio'yu yenmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 10:50
GALATASARAY LAZIO CANLI İZLE | Galatasaray - Lazio hazırlık maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Galatasaray ile Lazio hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Lazio maçı 13 Aralık Salı günü saat 18:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

BİR SONRAKİ MAÇ TOULOUSE

Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Lazio'nun ardından Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile kozlarını paylaşacak.

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