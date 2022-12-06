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Galatasaray - Villarreal maçı CANLI

Süper Lig devi Galatasaray ile İspanya La Liga ekibi Villarreal hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadele NEF Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 19:57
Galatasaray - Villarreal maçı CANLI

Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya geliyor.

Sarı kırmızılılar, 1-0'lık Rayo Vallecano mağlubiyetinin ardından bir başka İspanyol takımı olan Villarreal'i yenerek moral bulmak istiyor.


GALATASARAY - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Galatasaray ile Villarreal arasındaki mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, Kazımcan, van Aanholt, Berkan, Yusuf Demir, Mata, Barış Alper, Gomis.

Villarreal: Reina, Femenia, Cuenca, Mandi, Mojica, Coquelin, Morlanes, Trigueros, Chukwueze, Rodriguez, Pascual.

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