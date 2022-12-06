Galatasaray - Villarreal maçı CANLI

Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya geliyor.



Sarı kırmızılılar, 1-0'lık Rayo Vallecano mağlubiyetinin ardından bir başka İspanyol takımı olan Villarreal'i yenerek moral bulmak istiyor.







GALATASARAY - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray ile Villarreal arasındaki mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, Kazımcan, van Aanholt, Berkan, Yusuf Demir, Mata, Barış Alper, Gomis.

Villarreal: Reina, Femenia, Cuenca, Mandi, Mojica, Coquelin, Morlanes, Trigueros, Chukwueze, Rodriguez, Pascual.