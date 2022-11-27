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Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen eski milli futbolcu Mehmet Oğuz vefat etti

Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen A Milli Takım'ın eski oyuncularından Mehmet Oğuz 73 yaşında vefat etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 23:12 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 23:24
Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen eski milli futbolcu Mehmet Oğuz vefat etti

Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen A Milli Takım'ın eski oyuncularından Mehmet Oğuz vefat etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mehmet Oğuz'un vefatıyla ilgili, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ın eski oyuncusu Mehmet Oğuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 19'u A Milli Takım ve 6'sı U-21 Milli Takım olmak üzere toplam 25 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen Mehmet Oğuz, futbola başladığı Galatasaray'da uzun yıllar görev alıp kaptanlık yapmıştı. "Büyük Mehmet" lakabıyla bilinen Mehmet Oğuz, kariyerinin son bölümünde Fenerbahçe'de forma giymişti.

Mehmet Oğuz anısına 27 ve 28 Kasım tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Mehmet Oğuz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Galatasaray, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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