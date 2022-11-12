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Başakşehir Galatasaray maçı CANLI izle! Başakşehir Galatasaray maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 14. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Ligde 2. sırada yer alan Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir, 4. sıradaki Okan Buruk'un Galatasaray'ını konuk ediyor. 2022 Dünya Kupası öncesi ligdeki son karşılaşmada iki teknik adamda sahaya mutlak 3 paun için çıkıyor. Mücadele öncesinde Başakşehir ile Galatasaray 24 puanda bulunuyor. Başakşehir - Galatasaray maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr.'de...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 20:30
Başakşehir Galatasaray maçı CANLI izle! Başakşehir Galatasaray maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Süper Lig'in 14. haftası heyecanı oldukça yüksek bir karşılaşmaya sahne oluyor. Ligde aynı puanda bulunan Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaşıyr. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Şengezer, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

GALATASARAY SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Lige etkili bir başlangıç yapamayan Galatasaray son haftalarda aldığı galibiyetlerle taraftarlarının yüzünü güldürmeyi başardı. Sarı kırmızılılar ligdeki son 2 karşılaşmasında 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılarda Başakşehir maçında da tek hedef 3 puan.

MÜCADELEDE YER ALMAYAN İSİMLER

Zorlu maçta ev sahibi Başakşehir'de Mesut Özil sakatlığı nedeniyle forma terletemiyor. Konuk ekip Galatasaray'da ise Yusuf Demir ve Ross sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.

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