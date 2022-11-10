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Icardi'yi alabiliriz

Başkan Özbek, “Icardi dünya yıldızı bir oyuncu. Galatasaray eğer şartlarına uyarsa bu transferi yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Icardi'yi alabiliriz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF), Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Özbek, sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin bonservisi ile ilgili açıklamalar yaptı. Başkan Özbek, "G.Saray, Icardi'yi mali açıdan son derece başarılı bir şekilde transfer etmiştir. Icardi dünya yıldızı bir futbolcu. G.Saray, şartlarına uyarsa bu transferi yapar" ifadelerini kullandı. Okan Buruk'un takımın başındaki geleceği hakkındaki soruya ise Başkan Özbek, "Okan Hoca G.Saray'ın yetiştirdiği bir spor adamı, futbolcu olarak G.Saray'a kupalar kazandırmış bir oyuncudur. Piyasadaki tartışmaların reel olanını dikkate alıyoruz. G.Saray bu yorumları süzmesini çok iyi bilir" şeklinde cevap verdi.

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