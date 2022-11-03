İshak yerli statüsünde oynayacak

Galatasaray'ın gözü yerli forvet transferinde... Brighton'da forma giyen Deniz Undav favori... Ayrıca AZ Alkmaar'dan Yusuf Barası için de görüşme yapıldı. Gündemde sürpriz bir isim daha var. Polonya'nın Lech Poznan takımında oynayan, İsveç Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı Mikael İshak... Jimmy Durmaz gibi ailesi Türkiye'den göçen bir süryani olan 29 yaşındaki futbolcunun, 2015'ten önce İsveç Milli Takımı'nı seçtiği için Türk statüsünde oynayabileceği öğrenildi.

İBRA'YA BENZİYOR

Sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki golcü için cazip bir teklif hazırladığı ifade edildi. İshak, İsveç U21 Milli Takımı'nda 21 maçta 10 gol attığı dönemde Zlatan İbrahimovic'in varisi olarak adlandırılıyordu. Bu sezon 8 lig maçında 3 gol ve 2 asistle oynayan Mikael İshak, İsveç Milli Takımı'nın formasını 6 kez giydi. 1 de gol attı.