Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolas Raskin konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor"

Galatasaray ile bir süredir adı anılan Nicolas Raskin, açıklamalarda bulundu.
Yıldız futbolcu, geleceğina dair konuştu.
Sarı kırmızılıların transfer listesinde bulunan oyuncu, kontrat görüşmelerine dair istediğini açıkladı.
Galatasaray ile bir süredir adı anılan Nicolas Raskin, açıklamalarda bulundu.
Yıldız futbolcu, geleceğina dair konuştu.
Sarı kırmızılıların transfer listesinde bulunan oyuncu, kontrat görüşmelerine dair istediğini açıkladı.
Raskin, kulübü Standart Liege'de devam edip etmeyeceğine dair kamuoyunu bilgilendirdi.
AYRILACAK MI?
Bilindiği üzere Raskin'in sözleşmesi, Haziran 2023'te sona eriyor.
Standart Liege, Raskin ile yola devam etmek istiyor.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu da, Standart'da kalmanın, kendisi açısından 1. öncelik olduğunu ifade eder nitelikte konuştu.
Raskin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Görüşmeler iyi gidiyor.
Her zaman yapıcı oldular.
Kulüp ne beklediğimi biliyor.
Uzlaşma bulmak için elimden geleni yapıyorum.
Standard'dan ayrılmak kalbimi incitir"
Nicolas Raskin, Standart Liege altyapısında futbola başladı ve daha sonra Anderlechy, Gent gibi kulüplerde forma giydi.
Raskin bu sezon 15 maçta 1 gol 4 asiste imza attı.