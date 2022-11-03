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Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolas Raskin konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor"

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı bilinen Nicolas Raskin, geleceğine ilişkin konuştu. Belçikalı futbolcu yaptığı açıklamada, "Görüşmeler iyi gidiyor" dedi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 16:45
Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolas Raskin konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor"

Galatasaray ile bir süredir adı anılan Nicolas Raskin, açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolas Raskin konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor"

Yıldız futbolcu, geleceğina dair konuştu.

Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolas Raskin konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor"

Sarı kırmızılıların transfer listesinde bulunan oyuncu, kontrat görüşmelerine dair istediğini açıkladı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolas Raskin konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor"

Raskin, kulübü Standart Liege'de devam edip etmeyeceğine dair kamuoyunu bilgilendirdi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolas Raskin konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor"

AYRILACAK MI?
Bilindiği üzere Raskin'in sözleşmesi, Haziran 2023'te sona eriyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolas Raskin konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor"

Standart Liege, Raskin ile yola devam etmek istiyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolas Raskin konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor"

21 yaşındaki orta saha oyuncusu da, Standart'da kalmanın, kendisi açısından 1. öncelik olduğunu ifade eder nitelikte konuştu.

Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolas Raskin konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor"

Raskin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolas Raskin konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor"

"Görüşmeler iyi gidiyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolas Raskin konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor"

Her zaman yapıcı oldular.

Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolas Raskin konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor"

Kulüp ne beklediğimi biliyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolas Raskin konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor"

Uzlaşma bulmak için elimden geleni yapıyorum.

Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolas Raskin konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor"

Standard'dan ayrılmak kalbimi incitir"

Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolas Raskin konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor"

Nicolas Raskin, Standart Liege altyapısında futbola başladı ve daha sonra Anderlechy, Gent gibi kulüplerde forma giydi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolas Raskin konuştu! "Görüşmeler iyi gidiyor"

Raskin bu sezon 15 maçta 1 gol 4 asiste imza attı.

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