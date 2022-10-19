Buruk istedi Volz geldi

Teknik ekibe Moritz Volz takviyesini yapan Galatasaray, Okan Buruk'un bilgisiyle anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, "Okan Buruk'un 1 ay önce görüşme gerçekleştirdiği Volz, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.
Teknik ekibe Moritz Volz takviyesini yapan Galatasaray, Okan Buruk'un bilgisiyle anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, "Okan Buruk'un 1 ay önce görüşme gerçekleştirdiği Volz, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır" ifadelerini kullandı. 2015-2019 arasında Arsenal'de scoutluk yapan 39 yaşındaki Volz, 2019-2021'de Leipzig'de Nagelsmann'ın yardımcılığını üstlendi. Teknik heyetinde 11 isim yer alan Buruk'un yardımcılıklarını İrfan Saraloğlu ile İsmael Garcia Gomez yapıyor.