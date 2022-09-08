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Savunmaya Mathias Ross

Daha önce Ross için Vitesse ile görüşen ancak anlaşamayan Aalborg, Galatasaray ile masaya oturdu. Danimarka kulübü, 21 yaşındaki milli stoperi için 1.7 milyon euro istedi. Ayrıca, bu bedele ek olarak çeşitli başarı bonusları ve bir sonraki satışa yönelik pay talep etti. Yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanırken Ross sarı-kırmızılı takıma transfer oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Savunmaya Mathias Ross
Daha önce Ross için Vitesse ile görüşen ancak anlaşamayan Aalborg, Galatasaray ile masaya oturdu. Danimarka kulübü, 21 yaşındaki milli stoperi için 1.7 milyon euro istedi. Ayrıca, bu bedele ek olarak çeşitli başarı bonusları ve bir sonraki satışa yönelik pay talep etti. Yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanırken Ross sarı-kırmızılı takıma transfer oldu. Aalborg altyapısından yetişen Mathias Ross, 17 yaşında profesyonel oldu ve düzenli olarak süre bulmaya başladı. 21 yaşında olmasına karşın Aalborg formasıyla 104 resmi maça çıktı. Ross, Danimarka alt yaş milli takımlarında da toplam 32 kez forma giydi.
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