Galatasaray'dan transferde Morgan Sanson bombası!

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Tecrübeli forvetin imza için bugün veya yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Tecrübeli forvetin imza için bugün veya yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
Galatasaray'da Icardi dışında da transfer çalışmaları sürüyor.
Bu bağlamda sarı-kırmızılı ekip için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Aspor.com.tr'den Bora Salgın'ın Fransız basınından derlediği haberde, Galatasaray'ın Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki orta saha Morgan Sanson'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Haberde sarı-kırmızılıların tecrübeli orta sahayı kiralamak istediği belirtildi.
Morgan Sanson bu sezon Aston Villa'da hiç süre almadı.
28 yaşındaki oyuncunun Aston Villa ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fransız orta saha 2021 Ocak'ta Marsilya'dan Aston Villa'ya 15 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
28 yaşındaki futbolcu kariyerinde 313 maça çıktı ve 41 gol 37 asistlik performans sergiledi.
Fransız oyuncu ön libero, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde forma giyebiliyor.
Morgan Sanson'ın 10 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.
İşte Fransız basınına yansıyan o haber…