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Galatasaray'dan transferde Morgan Sanson bombası!

Son dakika spor haberi: Taylan Antalyalı ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala orta saha mevkisi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Morgan Sanson'u kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 13:09
Galatasaray'dan transferde Morgan Sanson bombası!

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'dan transferde Morgan Sanson bombası!

Sarı-kırmızılılar PSG'nin Arjantinli golcüsü Icardi transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'dan transferde Morgan Sanson bombası!

Tecrübeli forvetin imza için bugün veya yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray'dan transferde Morgan Sanson bombası!

Galatasaray'da Icardi dışında da transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'dan transferde Morgan Sanson bombası!

Bu bağlamda sarı-kırmızılı ekip için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan transferde Morgan Sanson bombası!

Aspor.com.tr'den Bora Salgın'ın Fransız basınından derlediği haberde, Galatasaray'ın Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki orta saha Morgan Sanson'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'dan transferde Morgan Sanson bombası!

Haberde sarı-kırmızılıların tecrübeli orta sahayı kiralamak istediği belirtildi.

Galatasaray'dan transferde Morgan Sanson bombası!

Morgan Sanson bu sezon Aston Villa'da hiç süre almadı.

Galatasaray'dan transferde Morgan Sanson bombası!

Fransız orta saha yapılan transferler sonrası teknik direktör Gerrard'ın gözüne giremedi.

Galatasaray'dan transferde Morgan Sanson bombası!

28 yaşındaki oyuncunun Aston Villa ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan transferde Morgan Sanson bombası!

Fransız orta saha 2021 Ocak'ta Marsilya'dan Aston Villa'ya 15 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Galatasaray'dan transferde Morgan Sanson bombası!

28 yaşındaki futbolcu kariyerinde 313 maça çıktı ve 41 gol 37 asistlik performans sergiledi.

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