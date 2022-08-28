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Galatasaray transfer rotasını İngiltere'ye çevirdi! Sol kanada Nathan Redmond...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetici Erden Timur yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Cimbom, gündemine İngiltere'de Southampton forması giyen Nathan Redmond'u aldı. Galatasaray, Nathan Redmond transferi için ilk teklifini kulübüne iletti. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 09:16
Galatasaray transfer rotasını İngiltere'ye çevirdi! Sol kanada Nathan Redmond...

Galatasaray'ın transfer için ısrarcı olduğu 28 yaşındaki futbolcunun Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray transfer rotasını İngiltere'ye çevirdi! Sol kanada Nathan Redmond...

İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. İngiltere Milli Takımı'nın formasını 1 kez giyen tecrübeli oyuncu daha önce Birmingham, Burton Albion ve Norwich City'de oynadı.

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