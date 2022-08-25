GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'ın Sehrou Guirassy teklifi netleşti

BABASI KAPIYI KAPATMADI

Rennes yönetimi daha önce Fransız genç milli takımlarında da oynayan ancak Gine Milli Takımı'nı tercih eden Sehrou Guirassy için Galatasaray'a görüşme yetkisi vermişti. Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Guirassy'nin menajerliğini yapan babasıyla temasları sürdürürken babası önceliklerinin Premier Lig olduğunu söylese de Galatasaray'a da kapıyı açık bıraktı. 2025 yılı sonuna kadar sözleşmesi olan Guirassy, Stade Laval B, Lavallois, Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes formaları giydi. Kariyeri boyunca 231 maça çıkan Gine asıllı futbolcu 64 gol atarken oynadığı takımlara 12 de asisst katkısı sundu. Ayrıca çıktığı maçlarda 19 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.