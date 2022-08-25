Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'ın Sehrou Guirassy teklifi netleşti

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'ın Sehrou Guirassy teklifi netleşti

Galatasaray transfer haberi... Yıldız futbolcuları kadrosuna katan sarı kırmızılılarda transfer harekatı devam ediyor. Forvet bölgesi için girişimlerini sürdüren Galatasaray transfer komitesi Fransa'da Sehrou Guirassy için yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'ın 26 yaşındaki golcü oyuncuya teklifi belli oldu. İşte transferin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'ın Sehrou Guirassy teklifi netleşti

Forvet aramaya devam eden Galatasaray son dönemde Sehrou Guirassy üzerinde yoğunlaştı. Görüşmeler devam ederken sarı-kırmızılı takımın teklifi de belli oldu. Rennes'te kadro dışı bırakılan Gine asıllı golcü için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sunuldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'ın Sehrou Guirassy teklifi netleşti

Kiralama bedelinin 750 bin euro, kesin olmamakla beraber satın alma bedelinin ise 7 milyon euro'yu içerdiği belirtildi.Rennes'in teklife sıcak baktığı 26 yaşındaki oyuncunun ise şu anda Everton'la görüşme halinde olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'ın Sehrou Guirassy teklifi netleşti

Everton ile Guirassy arasındaki görüşmelerin bu hafta içinde sonuçlanması bekleniyor. Eğer iki taraf anlaşamazsa başarılı oyuncu Galatasaray forması giyecek. Şimdi gözler İngiliz ekibine çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'ın Sehrou Guirassy teklifi netleşti

BABASI KAPIYI KAPATMADI
Rennes yönetimi daha önce Fransız genç milli takımlarında da oynayan ancak Gine Milli Takımı'nı tercih eden Sehrou Guirassy için Galatasaray'a görüşme yetkisi vermişti. Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Guirassy'nin menajerliğini yapan babasıyla temasları sürdürürken babası önceliklerinin Premier Lig olduğunu söylese de Galatasaray'a da kapıyı açık bıraktı. 2025 yılı sonuna kadar sözleşmesi olan Guirassy, Stade Laval B, Lavallois, Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes formaları giydi. Kariyeri boyunca 231 maça çıkan Gine asıllı futbolcu 64 gol atarken oynadığı takımlara 12 de asisst katkısı sundu. Ayrıca çıktığı maçlarda 19 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'ın Sehrou Guirassy teklifi netleşti

Serhou Guirassy geçen sezon Rennes forması altında 48 maça çıktı, 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! "F.Bahçe ve G.Saray teklif yaptı"
“Love Island” (Aşk Adası) yarışmasını kazanan Ekin Su Cülcüloğlu paraya para demiyor!
Naci Ünüvar için kıran kırana pazarlık!
Aston Villa'nın Nelsson ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aston Villa'nın Nelsson ısrarı!
Cimbom Icardi için çıkış yolu arıyor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
4 ayrılık birden! Okan Buruk biletlerini kesti
SGK 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR'lular dikkat! - Emzirme ödeneği nedir, ne kadar? | Emzirme ödeneği kimlere verilir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan Yusuf Yazıcı bombası! Anlaşma tamam Fırtına'dan Yusuf Yazıcı bombası! Anlaşma tamam 06:43
Atalanta'ya gidiyor Atalanta'ya gidiyor 06:29
Dele Alli İstanbul'da! Dele Alli İstanbul'da! 01:49
6 gollü müthiş maçta kazanan yok! 6 gollü müthiş maçta kazanan yok! 01:20
Barça ile Man City yardım maçında yenişemedi! Barça ile Man City yardım maçında yenişemedi! 01:20
D. Zagreb Devler Ligi biletini uzatmalarda aldı! D. Zagreb Devler Ligi biletini uzatmalarda aldı! 01:16
Daha Eski
Rıdvan Yılmazlı Rangers Devler Ligi'nde Rıdvan Yılmazlı Rangers Devler Ligi'nde 01:16
D. Zagreb Devler Ligi biletini uzatmalarda aldı! D. Zagreb Devler Ligi biletini uzatmalarda aldı! 01:16
Rıdvan Yılmazlı Rangers Devler Ligi'nde Rıdvan Yılmazlı Rangers Devler Ligi'nde 01:15
Özeleştiri zamanı Özeleştiri zamanı 01:15
Golcüler sustu Golcüler sustu 01:14
Çok üzgünüz Çok üzgünüz 01:13