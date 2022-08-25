GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'ın Sehrou Guirassy teklifi netleşti

Forvet aramaya devam eden Galatasaray son dönemde Sehrou Guirassy üzerinde yoğunlaştı. Görüşmeler devam ederken sarı-kırmızılı takımın teklifi de belli oldu. Rennes'te kadro dışı bırakılan Gine asıllı golcü için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sunuldu.
Kiralama bedelinin 750 bin euro, kesin olmamakla beraber satın alma bedelinin ise 7 milyon euro'yu içerdiği belirtildi.Rennes'in teklife sıcak baktığı 26 yaşındaki oyuncunun ise şu anda Everton'la görüşme halinde olduğu belirtildi.
Everton ile Guirassy arasındaki görüşmelerin bu hafta içinde sonuçlanması bekleniyor. Eğer iki taraf anlaşamazsa başarılı oyuncu Galatasaray forması giyecek. Şimdi gözler İngiliz ekibine çevrildi.