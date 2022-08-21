TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme'de sona yaklaştı!

Menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen Anthony Nwakaeme'nin transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.
Menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen Anthony Nwakaeme'nin transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.
İstanbul'da konaklayan 33 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu, Ümraniyespor- Galatasaray maçını kaldığı otelde izledi.
Hatta Gomis'in attığı golü sevinçle karşıladı.
Nwakaeme'ye yakın kaynaklar transferin sona geldiğini belirtirken, Başkan Dursun Özbek'in annesinin vefat etmesi nedeniyle detayların konuşulamadığı ifade edildi.
Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çeviren yıldız oyuncunun kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istediği de gelen haberler arasında...
Trabzonspor yüksek maaş beklentisi Nwakaeme ile sözleşme uzatmayı tercih etmemişti.
ZAFERE ADINI YAZDIRDI
Trabzonspor'la şampiyonluk yaşayan Anthony Nwakaeme 30 maçta attığı 13 gol ve yaptığı 10 asistle takımına büyük katkı sağlamıştı.
Suudi basını, Nwakaeme'nin Al-Ittihad ile anlaştığını iddia etse de tecrübeli ismin G.Saray'a imza atması bekleniyor.
ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?
Tam adı Anthony Nnaduzor Nwakaeme olan futbolcu, 21 Mart 1989 tarihinde doğmuştur.
Yıldız oyuncu; Vejle-Kolding, U. Cluj, Arieşul Turda, Petrolul, Hapoel Raanana ve Hapoel Beer Sheva formalarını giymesinin ardından 2018 yılında 1.1 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.
Bordo-mavili formayla gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren 33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 388 maçta forma giydi.
Nwakaeme çıktığı 338 maçta 118 gol ve 88 asist kaydetti.
1.88 boyundaki futbolcu, Nijerya Milli Takımı ile de 1 kez sahaya çıktı.
Anthony Nwakaeme'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.