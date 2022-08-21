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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme'de sona yaklaştı!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Hücumda yaratıcılığı artırmak için Anthony Nwakaeme ile anlaşmak üzere olan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Nijeryalı futbolcunun Ümraniyespor-Galatasaray maçını izlediği ve Gomis'in golünü sevinçle karşıladığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme'de sona yaklaştı!

Nwakaeme'ye yakın kaynaklar transferin sona geldiğini belirtirken, Başkan Dursun Özbek'in annesinin vefat etmesi nedeniyle detayların konuşulamadığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme'de sona yaklaştı!

Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çeviren yıldız oyuncunun kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istediği de gelen haberler arasında...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme'de sona yaklaştı!

Trabzonspor yüksek maaş beklentisi Nwakaeme ile sözleşme uzatmayı tercih etmemişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme'de sona yaklaştı!

ZAFERE ADINI YAZDIRDI

Trabzonspor'la şampiyonluk yaşayan Anthony Nwakaeme 30 maçta attığı 13 gol ve yaptığı 10 asistle takımına büyük katkı sağlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme'de sona yaklaştı!

Suudi basını, Nwakaeme'nin Al-Ittihad ile anlaştığını iddia etse de tecrübeli ismin G.Saray'a imza atması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme'de sona yaklaştı!

ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?

Tam adı Anthony Nnaduzor Nwakaeme olan futbolcu, 21 Mart 1989 tarihinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme'de sona yaklaştı!

33 yaşındaki oyuncu, Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme'de sona yaklaştı!

Yıldız oyuncu; Vejle-Kolding, U. Cluj, Arieşul Turda, Petrolul, Hapoel Raanana ve Hapoel Beer Sheva formalarını giymesinin ardından 2018 yılında 1.1 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme'de sona yaklaştı!

Bordo-mavili formayla gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren 33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 388 maçta forma giydi.

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