GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Andrea Belotti kararını verdi!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi birçok yıldızı transfer eden sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor.
Marcao'nun Sevilla'ya transfer olması sonrası stoper arayışlarını hızlandıran Cimbom, forvet takviyesi için de kolları sıvadı.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Aslan, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Andrea Belotti'yi listenin ilk sırasına koymuştu.
İtalyan forvete Galatasaray'ın yanı sıra Roma, Nice ve Wolverhampton da talip olmuştu.
Nice ve Wolverhampton'ın ilgisinin Galatasaray ve Roma kadar ciddi olmadığı öğrenilirken, yeni adresi merak konusu olan 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ
A Spor'dan Mert Kılıç'ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, Andrea Belotti'nin Galatasaray'ın teklifini reddettiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılılar, Belotti'ye yıllık 4.5 milyon Euro maaş + imza parası önermişti.
ROMA İLE ANLAŞTI
Andrea Belotti'nin Roma ile anlaşma sağladığı ve İtalyan ekibinden gelecek haberi beklediği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 23 maça çıkan Andrea Belotti, 8 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
ICARDI İÇİN TEMASLAR SIKLAŞTI
İtalyan forvetin alternatifi olarak Mauro Icardi'yi belirleyen Aslan, Arjantinli oyuncunun transferi için girişimlerini hızlandırdı.
MENAJERİ İSTANBUL'DA
Icardi'nin menajeri Wanda Nara, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
Sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Geride bıraktığımız sezonda 30 maçta süre alan Mauro Icardi ise 5 gol attı.
Golcü oyuncunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro.