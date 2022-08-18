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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Andrea Belotti kararını verdi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isim Andrea Belotti olmuştu. Yıldız futbolcunun kararını verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 18:10
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Andrea Belotti kararını verdi!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Andrea Belotti kararını verdi!

Yaz transfer döneminde Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi birçok yıldızı transfer eden sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Andrea Belotti kararını verdi!

Marcao'nun Sevilla'ya transfer olması sonrası stoper arayışlarını hızlandıran Cimbom, forvet takviyesi için de kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Andrea Belotti kararını verdi!

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Aslan, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Andrea Belotti'yi listenin ilk sırasına koymuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Andrea Belotti kararını verdi!

İtalyan forvete Galatasaray'ın yanı sıra Roma, Nice ve Wolverhampton da talip olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Andrea Belotti kararını verdi!

Nice ve Wolverhampton'ın ilgisinin Galatasaray ve Roma kadar ciddi olmadığı öğrenilirken, yeni adresi merak konusu olan 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Andrea Belotti kararını verdi!

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

A Spor'dan Mert Kılıç'ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, Andrea Belotti'nin Galatasaray'ın teklifini reddettiğini duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Andrea Belotti kararını verdi!

Sarı-kırmızılılar, Belotti'ye yıllık 4.5 milyon Euro maaş + imza parası önermişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Andrea Belotti kararını verdi!

ROMA İLE ANLAŞTI

Andrea Belotti'nin Roma ile anlaşma sağladığı ve İtalyan ekibinden gelecek haberi beklediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Andrea Belotti kararını verdi!

Geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 23 maça çıkan Andrea Belotti, 8 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Andrea Belotti kararını verdi!

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Andrea Belotti kararını verdi!

ICARDI İÇİN TEMASLAR SIKLAŞTI

İtalyan forvetin alternatifi olarak Mauro Icardi'yi belirleyen Aslan, Arjantinli oyuncunun transferi için girişimlerini hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Andrea Belotti kararını verdi!

MENAJERİ İSTANBUL'DA

Icardi'nin menajeri Wanda Nara, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Andrea Belotti kararını verdi!

Sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Andrea Belotti kararını verdi!

Geride bıraktığımız sezonda 30 maçta süre alan Mauro Icardi ise 5 gol attı.

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