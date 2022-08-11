Galatasaray'a bir golcü daha! Bamba Dieng

Galatasaray, Mertens'in ardından forvet bölgesine 1 takviye daha yapmak isteyor.
Galatasaray, Mertens'in ardından forvet bölgesine 1 takviye daha yapmak isteyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Alexis Sanchez için çalışmalar sonuç vermedi.
Galatasaray'ın transferi için büyük çaba harcadığı Şilili yıldız tercihini Marsilya'dan yana kullandı.
TUDOR'LA ARASI BOZUK
Ancak yönetim, Sanchez'in Fransız kulübüne transferini fırsata çevirmek için flaş bir hamle yaptı.
Takvim'in haberine göre sarı-Kırmızılılar, Marsilya'da teknik direktör Tudor'la sorunlar yaşayan ve Alexis'in transferi sonrası 4. forvet durumuna düşen Bamba Dieng için düğmeye bastı.
Geçen sezon dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki forvet, Tudor'un gelişi sonrası gözden düşmüş durumda.
Galatasaray'ın Dieng için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Senegalli golcü geçen sezon 46 karşılaşmada görev aldı.
Genç forvet bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performansıyla ön plana çıktı.
Ayrıca yıldız oyuncu ileri uçta her bölgede görev yapabiliyor.
Bamba Dieng'in Marsilya ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
OPSİYON SORUN OLABİLİR
Fransız ekibin oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamaya sıcak baktığı ancak satın alma opsiyonu konusunda sıkıntı yaşanabileceği belirtiliyor.
Yönetimin bu transferde futbol direktörü Cenk Ergün'ün Igor Tudor'la yakın ilişkisini de koz olarak kullanmayı
planladığı gelen bilgiler arasında.
Golcü oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak biliniyor.
Senegal milli takımı ile 11 maça çıkan Dieng, 1 gol kaydetti.