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Galatasaray'a bir golcü daha! Bamba Dieng

Transfer döneminde adeta şaha kalkan Galatasaray, hücum hattına yaptığı transferlere doymuyor. Aslan, Seferovic'in arkasına bir isim daha almak isterken, gündeme gelen son golcü Marsilya'dan Bamba Dieng oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray'a bir golcü daha! Bamba Dieng

Galatasaray, Mertens'in ardından forvet bölgesine 1 takviye daha yapmak isteyor.

Galatasaray'a bir golcü daha! Bamba Dieng

Sarı-kırmızılı ekipte Alexis Sanchez için çalışmalar sonuç vermedi.

Galatasaray'a bir golcü daha! Bamba Dieng

Galatasaray'ın transferi için büyük çaba harcadığı Şilili yıldız tercihini Marsilya'dan yana kullandı.

Galatasaray'a bir golcü daha! Bamba Dieng

TUDOR'LA ARASI BOZUK
Ancak yönetim, Sanchez'in Fransız kulübüne transferini fırsata çevirmek için flaş bir hamle yaptı.

Galatasaray'a bir golcü daha! Bamba Dieng

Takvim'in haberine göre sarı-Kırmızılılar, Marsilya'da teknik direktör Tudor'la sorunlar yaşayan ve Alexis'in transferi sonrası 4. forvet durumuna düşen Bamba Dieng için düğmeye bastı.

Galatasaray'a bir golcü daha! Bamba Dieng

Geçen sezon dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki forvet, Tudor'un gelişi sonrası gözden düşmüş durumda.

Galatasaray'a bir golcü daha! Bamba Dieng

Galatasaray'ın Dieng için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Galatasaray'a bir golcü daha! Bamba Dieng

Senegalli golcü geçen sezon 46 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray'a bir golcü daha! Bamba Dieng

Genç forvet bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performansıyla ön plana çıktı.

Galatasaray'a bir golcü daha! Bamba Dieng

Ayrıca yıldız oyuncu ileri uçta her bölgede görev yapabiliyor.

Galatasaray'a bir golcü daha! Bamba Dieng

Bamba Dieng'in Marsilya ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'a bir golcü daha! Bamba Dieng

OPSİYON SORUN OLABİLİR
Fransız ekibin oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamaya sıcak baktığı ancak satın alma opsiyonu konusunda sıkıntı yaşanabileceği belirtiliyor.

Galatasaray'a bir golcü daha! Bamba Dieng

Yönetimin bu transferde futbol direktörü Cenk Ergün'ün Igor Tudor'la yakın ilişkisini de koz olarak kullanmayı
planladığı gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'a bir golcü daha! Bamba Dieng

Golcü oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak biliniyor.

Galatasaray'a bir golcü daha! Bamba Dieng

Senegal milli takımı ile 11 maça çıkan Dieng, 1 gol kaydetti.

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