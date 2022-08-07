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Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda Galatasaray, yıllarca Napoli forması giyen yıldız futbolcu Dries Mertens ile, İngiltere Premier Lig devi Arsenal'in oyuncusu Lucas Torreira'yı İstanbul'a getirdi. Mertens ve Torreira'yı, binlerce taraftar havaalanında karşıladı. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 09:42 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 10:00
Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

Bonservisi İngiltere'nin Arsenal kulübünde bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira'ya taşıyan özel uçak, İtalya'nın Milano kentinden hareket etti.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

Son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Belçikalı santrfor Mertens'i almak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçen uçak, daha sonra İstanbul'a yöneldi.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan iki futbolcuya Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Galatasaraylı futbolcu Arda Turan eşlik etti.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

Mertens ile eşi ve çocuğu da İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

İstanbul'a geç saatlerde ulaşan futbolcuları kalabalık bir grup taraftar karşıladı.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

Oyuncuların "üçlü" tezahüratı yaptırdığı taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

Taraftarlar, Erden Timur lehine de tezahüratlar yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

Uçağı 120 binin üzerinde taraftar canlı takip etti.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

Galatasaray taraftarı, iki yıldız futbolcunun içinde yer aldığı özel uçağı internet üzerinden izledi.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

Milano'dan Brüksel'e geçen, oradan da İstanbul'a gelen özel uçağı internet sitesi üzerinden canlı takip eden taraftar sayısı, 123 bine kadar ulaştı.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

DRIES MERTENS KİMDİR?
Dries Mertens, 6 Mayıs 1987 tarihinde dünyaya geldi. Napoli'de forma giyen Belçikalı millî futbolcu Mertens, Napoli'den önce, Mertens Gent'te ve ardından Eendracht Aalst, Apeldoorn, Utrecht'te ve son olarak PSV'de oynadı.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

APELDOORN KARİYERİ
Hollanda ikinci liginde en önemli futbolculardan birisi oldu ve Apeldoorn'da kaptanı oldu. 2008-2009 sezonundan sonra, Hollanda ikinci ligin'de En Büyük Yetenekli ödülü aldı. 25 Mayıs 2009 tarihinde, Apeldoorn'dan ayrılmak istediğini açıklar açıklamaz Utrecht ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

PSV KARİYERİ
28 Haziran 2011 tarihinde, takım arkadaşı Kevin Strootman ile birlikte PSV'ye transfer oldular ve toplamda PSV kulübü 13 Milyon Euro ödeyeceğini açıkladı. Dries Mertens, 28 Ağustos 2011 tarihinde PSV için ilk hat-trick'i Excelsior'a karşı yaptı. Kariyerinin en verimli şeklinde sezona başladı. PSV sezonun başlarındaki maçta, Roda'yı 7-1 yendi. Mertens maçta 4 gol attı ve 1 penaltı'da dahil olmak üzere.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

PSV'de forma girdiği ilk sezonunda, 33 maça çıktı ve 21 gol kaydetti.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

NAPOLİ KARİYERİ

16 Haziran 2013 tarihinde, Mertens'in menajeri Soren Lerby Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı. Mertens, 9.5 Milyon Euro'ya Napoli'ye transfer oldu ve Rafael Benítez'in Napoli'deki ilk transferi oldu.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

DRIES MERTENS MEVKİ BİLGİSİ

1,69 boyundaki Dries Mertens, forvet mevkisinde forma giymektedir. Sağ ayağına hakim oyuncu, zaman zaman sol kanat ve On Numara mevkisinde de forma giymiştir.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

LUCAS TORREIRA KİMDİR?
Lucas Torreira 11 Şubat 1996, Fray Bentos'ta dünyaya geldi. Torreira, Futbol kariyerine memleketi Fray Bentos'un kulübü olan IA 18 de Julio altyapısında başladı. İtalya'ya taşındıktan sonra Pescara altyapısında oynamaya başladı. 1 Temmuz 2015 tarihinde Torreira, 1,5 milyon € karşılığında Sampdoria'ya Transfer oldu ama, 2015-16 sezonunda as takım tecrübesi kazanması için Pescara'da kiralık oynamaya devam etti. 2 Temmuz'da resmî olarak Pescara'ya kiralanadı.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

10 Temmuz 2018 tarihinde Torreira, açıklanmayan ama 26 milyon £ civarında olduğu düşünülen bir bonservis bedeli karşılığında İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. Fiorentina'da 35 resmi maçın 30'unda ilk 11'de forma giydi. 30 Haziran 2022'de Arsenal'e geri döndü.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

2018-19 sezonu

Torreira, Premier League'deki ilk maçına 12 Ağustos'ta 2-0 yenildikleri Manchester City karşısında çıktı ve 70. dakikada oyuna dâhil oldu. Sezondaki ilk asistini 3-2 yendikleri Cardiff City'ye karşı Alexandre Lacazette'in galibiyet golünde yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

2019-20 sezonu

Torreira, sezondaki ilk maçına Arsenal'in 2-1 yendiği Burnley karşısında çıktı. Sezondaki ilk golünü ise 61. dakikada Dani Ceballos'un yerine oyuna girdikten sonra Liverpool'a attı ve 3-1 yenildikleri maçta takımının tek golünü atmış oldu.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

Fiorentina (kiralık)

Fiorentina'da 35 resmi maçın 30'unda ilk 11'de forma giydi. 30 Haziran 2022'de Arsenal'e geri döndü.

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

Uruguay'da doğan Torreira, aynı zamanda baba tarafından dedesinin Galiçyalı olması nedeniyle İspanyol asıllıydı. İspanyol pasaportunu da elinde bulunduran futbolcu, Uruguay forması giymeden önce İtalya tarafından izlenmişti. Torreira, ilk kez Uruguay kadrosuna Mart 2018'deki 2018 Çin Kupası için çağrıldı.

İlk millî maçına Çin Kupası yarı finalinde 2-0 yendikleri Çek Cumhuriyeti karşısında çıktı. Mayıs 2018'de, Rusya'da yapılacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası için Uruguay'ın 26 kişilik aday kadrosuna seçildi.

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