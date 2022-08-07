Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

PSV KARİYERİ

28 Haziran 2011 tarihinde, takım arkadaşı Kevin Strootman ile birlikte PSV'ye transfer oldular ve toplamda PSV kulübü 13 Milyon Euro ödeyeceğini açıkladı. Dries Mertens, 28 Ağustos 2011 tarihinde PSV için ilk hat-trick'i Excelsior'a karşı yaptı. Kariyerinin en verimli şeklinde sezona başladı. PSV sezonun başlarındaki maçta, Roda'yı 7-1 yendi. Mertens maçta 4 gol attı ve 1 penaltı'da dahil olmak üzere.