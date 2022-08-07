Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi! İşte o anlar

Bonservisi İngiltere'nin Arsenal kulübünde bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira'ya taşıyan özel uçak, İtalya'nın Milano kentinden hareket etti.
Son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Belçikalı santrfor Mertens'i almak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçen uçak, daha sonra İstanbul'a yöneldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan iki futbolcuya Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Galatasaraylı futbolcu Arda Turan eşlik etti.