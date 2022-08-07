GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme

Transferde ayağını gazdan çekmeyen Galatasaray, son olarak kadrosunu Lucas Torreira ve Dries Mertens ile güçlendirdi.
Transferde ayağını gazdan çekmeyen Galatasaray, son olarak kadrosunu Lucas Torreira ve Dries Mertens ile güçlendirdi.
2 yıldızı aynı uçakla İstanbul'a getiren sarı-kırmızılıların bu hamlesi büyük yankı uyandırdı.
Gece yarısı havalimanına giden taraftarlar, yeni transferleri bağrına bastı.
Yeni transferleriyle kadrosundaki eksikleri büyük ölçüde tamamlayan Galatasaray, son dokunuşları yapıp hazır hale gelecek.
Teknik direktör Okan Buruk'in listesine göre operasyonu yürüten yönetim, gündemine bir dünya yıldızı daha aldı.
Hücum hattındaki rotasyonu güçlü tutmak isteyen Cimbom, taraftarı ayağa kaldıracak bir transferi bitirmek için harekete geçti.
ALEXIS SANCHEZ BOMBASI!
Gol yollarında etkili bir takım haline bürünmeyi amaçlayan Aslan, Inter'den ayrılmaya hazırlanan Alexis Sanchez'in peşine düştü.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Hürriyet'in haberine göre; Torrerira ve Mertens transferlerini sonlandırmak için İtalya'ya giden Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Milano'da yıldız futbolcunun menajeri ile de görüştü.
2 YILLIK TEKLİF YAPILDI!
Marsilya'nın da kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'ın 3 milyon Euro garanti ücret ile birlikte iki yıllık kontrat önerdiği öğrenildi.
ARDA TURAN DA iKNA TURUNDA
Erden Timur ile birlikte İtalya'da bulunan ve Lucas Torreira ile Dries Mertens transferlerinde önemli bir rol üstlenen Arda Turan'ın Alexis Sanchez'in de Galatasaray'ı tercih etmesi adına yoğun bir mesai harcadığı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Inter'de 39 resmi maçta sahaya çıkan Alexis Sanchez, 9 gol ve 5 asistlik katkı verdi.
Deneyimli hücum oyuncusu kariyerinde, Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi devlerin de formasını giydi.
Şilili yıldız, ülkesinin milli takımında 146 maçta görev aldı ve 48 gol kaydetti.
Inter ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Alexis Sanchez'in güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.