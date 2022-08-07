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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme

Son dakika spor haberi: Transferde hız kazanan Galatasaray, bombaları üst üste patlatıyor. Son olarak Lucas Torreira ve Mertens'i İstanbul'a getirerek sükse yapan sarı-kırmızılılar yeni hamlesiyle gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Savunulması zor bir ön alan hattı kurmayı amaçlayan Cimbom, gündemine bir dünya yıldızı daha aldı. Arda Turan'ın transfer için devrede olduğu dev operasyonda ilk adım atıldı. Yıldız futbolcu ve menajeriyle görüşme sağlandı ve 2 yıllık sözleşme teklifi yapıldı. İşte gündem yaratan transfer harekatının detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 18:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 18:53
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme

Transferde ayağını gazdan çekmeyen Galatasaray, son olarak kadrosunu Lucas Torreira ve Dries Mertens ile güçlendirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme

2 yıldızı aynı uçakla İstanbul'a getiren sarı-kırmızılıların bu hamlesi büyük yankı uyandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme

Gece yarısı havalimanına giden taraftarlar, yeni transferleri bağrına bastı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme

Torreira ile 4 yıllık anlaşmaya varan Cimbom, Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme

Yeni transferleriyle kadrosundaki eksikleri büyük ölçüde tamamlayan Galatasaray, son dokunuşları yapıp hazır hale gelecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme

Teknik direktör Okan Buruk'in listesine göre operasyonu yürüten yönetim, gündemine bir dünya yıldızı daha aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme

Hücum hattındaki rotasyonu güçlü tutmak isteyen Cimbom, taraftarı ayağa kaldıracak bir transferi bitirmek için harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme

ALEXIS SANCHEZ BOMBASI!
Gol yollarında etkili bir takım haline bürünmeyi amaçlayan Aslan, Inter'den ayrılmaya hazırlanan Alexis Sanchez'in peşine düştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Hürriyet'in haberine göre; Torrerira ve Mertens transferlerini sonlandırmak için İtalya'ya giden Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Milano'da yıldız futbolcunun menajeri ile de görüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme

2 YILLIK TEKLİF YAPILDI!
Marsilya'nın da kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'ın 3 milyon Euro garanti ücret ile birlikte iki yıllık kontrat önerdiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme

ARDA TURAN DA iKNA TURUNDA
Erden Timur ile birlikte İtalya'da bulunan ve Lucas Torreira ile Dries Mertens transferlerinde önemli bir rol üstlenen Arda Turan'ın Alexis Sanchez'in de Galatasaray'ı tercih etmesi adına yoğun bir mesai harcadığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme

Geçtiğimiz sezon Inter'de 39 resmi maçta sahaya çıkan Alexis Sanchez, 9 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme

Deneyimli hücum oyuncusu kariyerinde, Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi devlerin de formasını giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme

Şilili yıldız, ülkesinin milli takımında 146 maçta görev aldı ve 48 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme

Inter ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Alexis Sanchez'in güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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