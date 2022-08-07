GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme

ARDA TURAN DA iKNA TURUNDA

Erden Timur ile birlikte İtalya'da bulunan ve Lucas Torreira ile Dries Mertens transferlerinde önemli bir rol üstlenen Arda Turan'ın Alexis Sanchez'in de Galatasaray'ı tercih etmesi adına yoğun bir mesai harcadığı öğrenildi.