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Fatih Terim sosyal medya hesabından Didier Drogba paylaşımı yaptı

Fatih Terim sosyal medya hesabından sarı kırmızılıların eski Fildişili oyuncusu Didier Drogba paylaşımı yaptı. Bodrum'da tatilini beraber geçiren ikili sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaştı. Terim paylaşımında, "Futbolda iz bırakan bir kariyer için çokça kupa kazanıp, başarılar elde etmeniz çoğu zaman size istediğinizi verebilir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 22:21 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 22:23
Fatih Terim sosyal medya hesabından Didier Drogba paylaşımı yaptı

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim sosyal medya üzerinden eski öğrencisi Didier Drogba paylaşımı yaptı. Bodrum tatilini beraber geçiren ikili sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaştı.

Fatih Terim: "Futbolda iz bırakan bir kariyer için çokça kupa kazanıp, başarılar elde etmeniz çoğu zaman size istediğinizi verebilir. Ancak geride bıraktığınız kariyerinize baktığınızda, sahip olduğunuz anılar ve hayatınızda yer eden insanlardan mutluluk duyuyorsanız, daha büyük bir şey başarmışsınız demektir. Bugün, bir futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba'yı Bodrum'da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat." ifadelerini kullandı.

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