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İngilizler'den Galatasaray'a kötü haber! Torreira neden gelmedi?

Galatasaraylı taraftarlar uzunca bir süredir Torreira transferinin resmiyete kavuşmasını bekliyor. İngilizler, İstanbul'a gelmesi beklenen Torreira'nın son anda vazgeçtiğini yazdı. İşte nedeni...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 18:37
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
İngilizler'den Galatasaray'a kötü haber! Torreira neden gelmedi?

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ilk hedef 6 numara...

İngilizler'den Galatasaray'a kötü haber! Torreira neden gelmedi?

Bu doğrultuda listenin ilk sırasındaki isim Torreira için görüşmelerde sona gelinmişti.

İngilizler'den Galatasaray'a kötü haber! Torreira neden gelmedi?

Arsenal ile bonservis konusunda anlaşan Aslan'ın, Uruguaylı oyuncu ile de anlaştığı belirtilmişti.

İngilizler'den Galatasaray'a kötü haber! Torreira neden gelmedi?

Torreira'nın resmi sözleşmeye imza atması için İstanbul'a gelmesi bekleniyordu.

İngilizler'den Galatasaray'a kötü haber! Torreira neden gelmedi?

İNGİLİZLERDEN KÖTÜ HABER!

İngilizlerin en ünlü gazetelerinden The Sun, Torreira transferine ilişkin flaş bir haber yayınladı.

İngilizler'den Galatasaray'a kötü haber! Torreira neden gelmedi?

Habere göre Torreira'nın bugün İstanbul uçağına binmesi gerekiyordu.

İngilizler'den Galatasaray'a kötü haber! Torreira neden gelmedi?

Ancak oyuncu son anda uçağa binmekten vazgeçti.

İngilizler'den Galatasaray'a kötü haber! Torreira neden gelmedi?

Haberde, yıldız ismin son kez kendisi ile ilgilenen diğer kulüplerle görüşmek istediği için uçağa binmediği yazıldı.

İngilizler'den Galatasaray'a kötü haber! Torreira neden gelmedi?

Torreira bu nedenle Galatasaray'dan biraz daha süre istedi.

İngilizler'den Galatasaray'a kötü haber! Torreira neden gelmedi?

Habere göre Arsenal, Galatasaray ile 7.5 milyon Sterlin karşılığında anlaşmaya vardı.

İngilizler'den Galatasaray'a kötü haber! Torreira neden gelmedi?

Mikel Arteta, Torreira'yı kesin olarak kadrosunda düşünmüyor ve Uruguaylı ne olursa olsun bu yaz takımdan ayrılacak.

İngilizler'den Galatasaray'a kötü haber! Torreira neden gelmedi?

MUSLERA DEVREDE!

Galatasaray, Torreira'yı ikna etmek için her yolu deniyor. Aslan'da kaptan Muslera da vatandaşı ile Galatasaray'a gelmesi konusunda görüşüyor.

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