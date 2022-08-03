İngilizler'den Galatasaray'a kötü haber! Torreira neden gelmedi?

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ilk hedef 6 numara...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ilk hedef 6 numara...
Bu doğrultuda listenin ilk sırasındaki isim Torreira için görüşmelerde sona gelinmişti.
Arsenal ile bonservis konusunda anlaşan Aslan'ın, Uruguaylı oyuncu ile de anlaştığı belirtilmişti.
İNGİLİZLERDEN KÖTÜ HABER!
İngilizlerin en ünlü gazetelerinden The Sun, Torreira transferine ilişkin flaş bir haber yayınladı.
Ancak oyuncu son anda uçağa binmekten vazgeçti.
Haberde, yıldız ismin son kez kendisi ile ilgilenen diğer kulüplerle görüşmek istediği için uçağa binmediği yazıldı.
Torreira bu nedenle Galatasaray'dan biraz daha süre istedi.
İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR!
Habere göre, Uruguaylı yıldız ile Fiorentina, Juventus, Roma, Sampdoria ve Valencia ilgileniyor.
Fiorentina ve Atletico Madrid'e gitmeden önce Torreira, Arsenal için 89 maça çıktı.
Habere göre Arsenal, Galatasaray ile 7.5 milyon Sterlin karşılığında anlaşmaya vardı.
Mikel Arteta, Torreira'yı kesin olarak kadrosunda düşünmüyor ve Uruguaylı ne olursa olsun bu yaz takımdan ayrılacak.
MUSLERA DEVREDE!
Galatasaray, Torreira'yı ikna etmek için her yolu deniyor. Aslan'da kaptan Muslera da vatandaşı ile Galatasaray'a gelmesi konusunda görüşüyor.
İŞTE İNGİLİZ BASININA YANSIYAN O HABER...