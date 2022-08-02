Yıldız yağmuru

Galatasaray, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö'nün ardından orta sahasına bir takviye daha yaptı. Arsenal forması giyen Lucas Torreira ile el sıkışıldı. Uruguaylı futbolcu, transfer döneminin başında sarı-kırmızılı takımın gündemine girmiş ancak o dönem Lucas Torreira'nın Arsenal'deki durumu belirsiz olduğu için transferde ilerleme kaydedilememişti. İngiliz ekibinde teknik direktör Mikel Arteta'nın 26 yaşındaki futbolcuyu hiçbir hazırlık maçında oynatmaması ve tamamen gözden çıkarmasının ardından sarı-kırmızılı yönetimin yeniden düğmeye bastığı ortaya çıktı. İtalyan basını dün transferin tamamlandığını duyurdu.

YILLIK 3 MİLYON EURO ALACAK

Galatasaray'ın, 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcuya, bir sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme ve bonuslar hariç yıllık 3 milyon euro maaş teklif ettiği ifade e dildi. Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Lucas Torreira için Galatasaray'ın 5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği vurgulandı. Öte yandan A Spor da Galatasaray ile Arsenal'in prensip anlaşmana vardığını duyurdu. 2018 yazında Sampdoria'dan Arsenal'e transfer olan yıldız oyuncu, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderildi. Galatasaray'a 'Evet' diyen Torreira'nın yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



ARSENAL 28 MİLYON EURO ÖDEDİ

Sampdoria da Lucas Torreira ile yakından ilgileniyordu ancak Galatasaray hızlı davrandı ve transferi bitirdi. Arsenal'in 2018 yılında 28 milyon euro'ya kadrosuna kattığı başarılı futbolcu, hırslı mücadelesinin yanı sıra etkili top tekniğiyle biliniyor.



LUCAS TORREİRA KİMDİR?

Lucas Torreira, 11 Şubat 1996 Uruguay doğumlu. 2013 yılında Montevideo Wanderers'ın genç takımına transfer oldu.

2014-15 sezonundan sonra Pescara'nın as takımına alındı. 1 Temmuz 2015 tarihinde 1.5 milyon euro karşılığında Sampdoria'ya transfer oldu ama 2015-16 sezonunda as takım tecrübesi kazanması için Pescara'da kiralık oynamaya devam etti. Pescara ile kiralık sözleşmesi bittikten sonra Torreira, 1 Temmuz 2016 tarihinde Sampdoria'ya döndü. 21 Ağustos 2016 tarihinde ilk kez Serie A'da forma giydi. 10 Temmuz 2018 tarihinde açıklanmayan ama 28 milyon euro civarında olduğu düşünülen bir bonservis bedeli karşılığında Arsenal'e transfer oldu.