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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Tino Kadewere önerisi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'da Seferovic'in ardından forvete bir takviye daha yapmak isteyen yönetime menajerler vasıtasıyla Lyon'da forma giyen Kadewere önerildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 11:39 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 11:59
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Tino Kadewere önerisi!

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor... Hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'a menajerler vasıtasıyla gelecek sezon Lyon tarafından kadroda düşünülmeyen Tino Kadewere önerildi.

Akşam'ın haberine göre 26 yaşındaki Zimbabveli golcü için son kararı Teknik Direktör Okan Buruk verecek. Eğer Buruk, Kadewere için olumlu rapor sunarsa harekete geçilecek.

Ana mevkii santrfor olan Kadewere, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Lyon formasıyla 53 maça çıkan Zimbabveli, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

FRANSIZLAR DOĞRULADI

Fransız basını da bu transfer olayını doğruladı. Lyon'un oyuncuyu kadroda düşünmediğini ve Kadewere'ye kulüp arandığının altını çizen Fransızlar, "Kadewere'nin geleceği belirsiz" açıklamasını yaptı.

2020 ocak ayında Le Havre'dan 12 milyon euroya transfer edilen Zimbabveli oyuncu, beklentilerin çok uzağında kalmıştı.

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