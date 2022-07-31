Galatasaray Fiorentina maç sonucu: 2-1 (Galatasaray Fiorentina maç özeti)

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında yaptığı son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı 2-1 yendi.

Müsabakaya iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, hücumda yeni transfer Haris Seferovic'in büyük katkısıyla 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 42. dakikada da Emre Akbaba'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da iyi giren ve oyunun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, 60. dakikadan sonra çok sayıda değişikliğe gitti. Bu dakikadan sonra rakibine atak şansı veren sarı-kırmızılılar, 72. dakikada Sottil'in attığı gole farkın 1'e inmesini engelleyemedi. Maçın 78. dakikasında ilk 11'deki 10 oyuncuyu değiştiren Galatasaray, oyunun kontrolünü tamamen rakibine verdi.

Son dakikalardaki baskıya rağmen kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

YEDİNCİ HAZIRLIK MAÇINDA ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi yaptığı 7. hazırlık maçında 3. galibiyetini aldı.

Fiorentina karşılaşması öncesinde 6 maça çıkan Galatasaray, ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşamıştı.

KEREM'DEN HAZIRLIK MAÇLARINDA 2. GOL

Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımın hazırlık maçlarında 2. kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı 7 maçın 5'inde forma giyen Kerem, 2. kez gol sevinci yaşadı.

Kiradan dönen Emre Akbaba da hazırlık müsabakalarındaki ilk golünü kaydetti.

İlk 2 hazırlık müsabakasında 2 gol atan yeni transfer Haris Seferovic ise bu kez Kerem ve Emre Akbaba'nın kaydettiği gollerde son pası veren isim oldu.

DUBOİS SAKATLANDI

Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois, sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 19. dakikasında sağ arka alt adalesinde ağrı hisseden Fransız futbolcu, değişiklik isteyerek kenara geldi. 27 yaşındaki sağ bek, yerini Omar Elabdellaoui'ye bıraktı.

Leo Dubois'nın durumu İstanbul'da çekilecek MR sonucunda netlik kazanacak.

HAKEMİN SOYUNMA ODASINA GİTMESİNİ OYUNCULAR ENGELLEDİ

Müsabakanın 36. dakikasında yakılan meşaleler ve sahaya atılan patlayıcı maddeler nedeniyle soyunma odasına gitmek isteyen hakem Andreas Heiss'i oyuncular engelledi.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Fiorentina'nın koruduğu kalenin arkasındaki sarı-kırmızılı taraftarların meşale yakması ve sahaya patlayıcı madde atması nedeniyle oyunu durduran Heiss, takımların soyunma odasına gitmesini istedi.

Sergio Oliveira hakemin elinden topu alarak oyunun devam etmesini istedi. Sonrasında Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, önüne geçtiği hakeme sert bir şekilde itiraz ederek durdurmak istedi. Avusturyalı hakem Muslera'ya sarı kart verirken, araya iki takımın oyuncuları ile teknik ve idari ekipleri girdi. Kısa bir görüşmenin ardından maç 40. dakikada yeniden başladı.

Hakem Heiss, maçın ilk ve 2. yarılarını uzatma vermeden bitirdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Fiorentinalı oyuncular Avusturyalı hakeme tepki gösterdi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının İtalya temsilcisi ile yaptığı hazırlık maçına ilgi gösterdi.

Avusturya ve civar ülkelerde yaşayan sarı-kırmızılı taraftar, yaklaşık 4 bin kişilik Untersberg Arena'da kendileri için ayrılan bölümü büyük oranda doldurdu.

Tribünlerde yer alan yaklaşık 3 bin Galatasaray taraftarı, karşılaşma öncesi ve sırasında tezahüratlarla takımı desteklerken, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

KAMPI TAMAMLAYAN GALATASARAY, TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Galatasaray, Fiorentina müsabakasıyla ikinci etap Avusturya kampını tamamladı.

Yeni sezon hazırlıkları için bu ay içinde Avusturya'ya 2. kez gelen sarı-kırmızılılar, 26 Temmuz'da başlayan kampı sonlandırdı.

Daha önce açıklanan programa göre yarın Türkiye'ye dönmesi planlanan Galatasaray, uygun uçuş koşullarının sağlanmasıyla Fiorentina maçından sonra Salzburg'dan İstanbul'a hareket edecek.

Yaklaşık 1 hafta süren kampta 2 hazırlık maçı yapan Galatasaray, İtalyan temsilcisi Salernitana ile 1-1 berabere kalırken, Fiorentina'yı 2-1 yenmeyi başardı.