Haberler Galatasaray GALATASARAY FİKSTÜR 2022 📌 | Galatasaray 2022-2023 fikstürü! Galatasaray Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta? Galatasaray Beşiktaş derbisi kaçıncı hafta?

GALATASARAY FİKSTÜR 2022 📌 | Galatasaray 2022-2023 fikstürü! Galatasaray Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta? Galatasaray Beşiktaş derbisi kaçıncı hafta?

Okan Buruk'u takımın başına getiren Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları devam ederken, TFF yeni sezonun fikstür çekimini gerçekleştirdi. Galatasaray fikstürü futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta? Galatassaray Beşiktaş derbisi kaçıncı hafta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:06
GALATASARAY FİKSTÜR 2022 📌 | Galatasaray 2022-2023 fikstürü! Galatasaray Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta? Galatasaray Beşiktaş derbisi kaçıncı hafta?

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 fikstür çekimi 4 Temmuz 19:00'da gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi ile Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. Süper Lig, 5,6,7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta? Galatassaray Beşiktaş derbisi kaçıncı hafta?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? KAÇINCI HAFTA?

Süper Lig'in en kritik müsabakası olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı 18. hafta Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 37. hafta oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? KAÇINCI HAFTA?

Süper Lig'in en kritik müsabakalarından biri olan Galatasaray - Beşiktaş maçı 13. hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 32. hafta Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY FİKSTÜR 2022

1. Hafta: Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

2. Hafta: Galatasaray - Giresunspor

3. Hafta: Ümraniyespor - Galatasaray

4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

5. Hafta: Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü

6. Hafta: Kasımpaşa - Galatasaray

7. Hafta: Galatasaray - Konyaspor

8. Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray

9. Hafta: Bay

10. Hafta: Yukatel Kayserispor - Galatasaray

11. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor

12. Hafta: Vavacars Fatih Karagümrük - Galatasaray

13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

14. Hafta: Medipol Başakşehir FK - Galatasaray

15. Hafta: Galatasaray - İstanbulspor

16. Hafta: Demir Grup Sivasspor - Galatasaray

17. Hafta: Galatasaray - MKE Ankaragücü

18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

19. Hafta: Galatasaray - Atakaş Hatayspor

20. Hafta: Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor

21. Hafta: Giresunspor - Galatasaray

22. Hafta: Galatasaray - Ümraniyespor

23. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

24. Hafta: Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray

25. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa

26. Hafta: Konyaspor - Galatasaray

27. Hafta: Galatasaray - Adana Demirspor

28. Hafta: Bay

29. Hafta: Galatasaray - Yukatel Kayserispor

30. Hafta: Alanyaspor - Galatasaray

31. Hafta: Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük

32. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

33. Hafta: Galatasaray - Medipol Başakşehir

34. Hafta: İstanbulspor - Galatasaray

35. Hafta: Galatasaray - Demir Grup Sivasspor

36. Hafta: MKE Ankaragücü - Galatasaray

37. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

38. Hafta: Atakaş Hatayspor - Galatasaray

DİĞER GALATASARAY HABERİLERİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER
Evliliğin eşiğinden dönen Özge Yağız ile Gökberk Demirci barıştı mı? Son hamleleri hayranlarını heyecanlandırdı!
Usta sanatçı İlhan İrem'e veda! Böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden İrem son yolculuğuna uğurlanıyor
Nelsson'dan flaş transfer sözleri!
Flaş Pjanic iddiası! Yeni adresi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transfer ateşini yaktı! Taraftarı heyecanlandırdı
G.Saray'ın borcu açıklandı!
EYYAMI BAHUR SICAKLARI NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS'YE GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK SINAV DUASI
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI | MEB 2022 - e-Devlet sözlü sınav yerleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ali Koç'tan Min-Jae ve Mesut Özil açıklaması! Ali Koç'tan Min-Jae ve Mesut Özil açıklaması! 15:03
F.Bahçe'nin yeni yıldızları ilk idmanına çıktı F.Bahçe'nin yeni yıldızları ilk idmanına çıktı 15:02
Altay Bayındır endişesi! Slovacko maçında... Altay Bayındır endişesi! Slovacko maçında... 14:48
Transfer ateşini yaktı! Taraftarı heyecanlandırdı Transfer ateşini yaktı! Taraftarı heyecanlandırdı 14:42
Emirhan İlkhan'da flaş gelişme! Birkaç saat içinde... Emirhan İlkhan'da flaş gelişme! Birkaç saat içinde... 14:34
Tottenham - Roma maçı saat kaçta? Tottenham - Roma maçı saat kaçta? 14:33
Daha Eski
Dortmund - Antalyaspor maçı saat kaçta? Dortmund - Antalyaspor maçı saat kaçta? 14:28
M.United - A.Madrid maçı saat kaçta? M.United - A.Madrid maçı saat kaçta? 14:17
Ali Koç'tan Ukrayna açıklaması! "Özür dilemeyeceğiz" Ali Koç'tan Ukrayna açıklaması! "Özür dilemeyeceğiz" 14:15
Telles'e Fransa'dan talip çıktı! Telles'e Fransa'dan talip çıktı! 14:03
Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? 14:03
Porto - Tondela maçı saat kaçta? Porto - Tondela maçı saat kaçta? 13:51