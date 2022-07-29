GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması: Fredrik Midtsjö son noktaya geldi!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Timur özellikle transfer çalışmaları hakkında taraftarlara müjdeli haberler verdi.

Timur'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yanlış transfer yapmak istemiyoruz. İsmi bilinen, herkesin alkışlayacağı oyuncuları alabilirdik. Biz övgü alırdık. Ancak bunu seçmedik. Doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Baskı var ve hiçbir şeyi takip etmemeye başladık.

Oyuncuların en doğrusunu seçmek istiyoruz. Bu transferlerin uzama sebebi baştaki stratejimizden taviz verilmeme sebebi. Yaklaşık 20'den fazla data ile oyuncuları izliyoruz. Oyuncu ile ilgili karakter analizi bile yapıyoruz.

"LİNÇ GÖRSEK DE DOĞRU TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR"

Neler doğru yapılmış neler yanlış yapılmış bunları göz önüne alıyoruz. Bu isimler medyaya çıktığında olumsuz etki oluyor. Başarılı bir transfer olmuyorsa ben zarar görüyorum. Linç görsek de doğru transfere ihtiyacımız var.

Haris Seferovic, 2.2 milyon euro maaş alırken, biz 2.3 milyon euro maaşa ikna ettik. Leo Dubois, 1.6 alırken, biz 1.8'e aldık. Bunları vermeyip 2.5 milyon euro verirseniz daha çabuk alırsınız. Ama Galatasaray'ı düşünerek hareket ediyoruz.

"MIDTSJÖ SON AŞAMAYA GELDİ"

Fredrik Midtsjö, Okan Buruk'un beğendiği bir oyuncu. 20 gün önce istedik, 'Satmıyoruz' dediler ama şimdi son noktaya geldi.

Kolay alternatiflere gitmiyoruz. Everton'ın Brighton gibi takımların istediği oyuncuları istiyoruz. Dün önemli bir yıldızla görüştük. 'Neden geçen sezon 13. bitirdiniz' diye sordular. Bunlar sıkıntı oluyor.

"EVANDER İÇİN SON NOKTAYA KADAR GÖRÜŞÜYORUZ"

Evander için de diğer oyuncular için geçerli son noktaya kadar görüşüyoruz. Okan Hoca da kolayına kaçabilir. 'Artık oyuncu alalım' diye ama o da prensiplerden taviz vermiyor. Evander sorusuna cevap veremem biterse KAP'ta görürsünüz. Bu zarar verir. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi.

Haris Seferovic'e alternatif olacak, benzer seviyede bir yabancı forvet alma düşüncemiz var. Okan Hoca, Bafetimbi Gomis'i takımda düşünüyor"