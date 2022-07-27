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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Viking! Mathias Normann için resmi görüşme

Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisi için bir süredir çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim radara takıldı. Takıma direkt katkı verecek isimlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, geçen sezonu İngiliz ekibi Norwich’te kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki oyuncu Mathias Normann'ın peşine düştü. Bonservisi Rostov'da olan ve Rusya’dan ayrılmak isteyen Norveçli oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Viking! Mathias Normann için resmi görüşme

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik orta saha mevkisine verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Viking! Mathias Normann için resmi görüşme

Florian Grillitsch için bir süredir temaslarda bulunan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları sonrası rota değişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Viking! Mathias Normann için resmi görüşme

Daha hazır durumdaki oyunculara yönelme kararı alan Galatasaray, listesine yeni bir ismi ekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Viking! Mathias Normann için resmi görüşme

Galatasaray, Rostov forması giyen Mathias Normann'ı gündemine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Viking! Mathias Normann için resmi görüşme

Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk teması kurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Viking! Mathias Normann için resmi görüşme

Galatasaray yetkililerinin kısa süre içinde resmi görüşmelere başlamayı planladığı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Viking! Mathias Normann için resmi görüşme

Geçen sezon İngiltere'de Norwich City forması giyen Norveçli oyuncu, kulübü Rostov'a döndü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Viking! Mathias Normann için resmi görüşme

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR!
Takımdan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığı gelen haberler arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Viking! Mathias Normann için resmi görüşme

Ülkesinin takımı Bodo Glimt'te yetişen Normann; Molde ve Brighton formaları da giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Viking! Mathias Normann için resmi görüşme

Norveçli orta saha geçen sezon Premier Lig'de 23 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Viking! Mathias Normann için resmi görüşme

Ön libero mevkisinde forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha bölgesinde de görev alabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Viking! Mathias Normann için resmi görüşme

Norveçli orta saha, ülkesinin milli takımında 12 karşılaşmada oynadı ve 1 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Viking! Mathias Normann için resmi görüşme

Mathias Normann'ın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Viking! Mathias Normann için resmi görüşme

Norveçli oyuncunun Rostov ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Viking! Mathias Normann için resmi görüşme

Kariyerinde 155 karşılaşmada görev alan Normann, 7 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

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