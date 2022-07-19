Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray Haris Seferovic'i KAP'a bildirdi!

Son dakika: Galatasaray Haris Seferovic'i KAP'a bildirdi!

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Benfica forması giyen İsviçreli golcü Haris Seferovic ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 21:34 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 22:04
Son dakika: Galatasaray Haris Seferovic'i KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Haris Seferovic transferi için Benfica kulübü ile görüşmelere başladığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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