Ateşi yaktı

BOTHEİM TAMAM



Erik Botheim ile anlaşmaya çok yakınız. Kulübü Krasnodar'la sözleşmesini tek taraflı feshetmiş. İki ayrı hukuk firmasından görüş alınıyor. İmza parası ve maaşı ödenmemiş durumda. Burada hukuki görüş önemli, 20 milyonluk bir risk var.



CARVALHO LİSTEDE



Özellikle orta saha transferi için çalışmalar devam ediyor. İspanya'nın Real Betis takımında oynayan Portekizli William Carvalho (30) listemizde yer alıyor. Aston Villa'dan Morgan Sanson da (27) alternatifler arasında bulunuyor.



DENAYER EVLADIMIZ



Lyon'dan ayrılan Jason Denayer, daha önce bizde forma giydi. Kendisi Galatasaray'ın çocuğu ama maaş beklentisi yüksek durumda. Görüştüğümüz isimler arasında yer alıyor. Önümüzdeki günlerde durumu netlik kazanacaktır.



MÜLDÜR OLABİLİR



Sassuolo forması giyen Mert Müldür listemizde yer alıyor. Olabilir fakat kulübünün istediği rakam şu anda biraz yüksek. Çok değerli bir oyuncu ancak 7 milyon euro isteniyor. Kaan Ayhan için istenen bonservis bedeli ise 5 milyon euro.



TALİSCA EL YAKTI



Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'yla ilgilendik. Yıllık maaşı 8 milyon euro olarak gözüküyor. Kulübünde mutlu durumda. O rakamlara çıkma durumumuz yok. Şu an için bir girişim yok. Bütçemizin üstünde bir transfer olur.



TİMUR, BİRÇOK KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

Marcao, iyi bir takıma gitmek istiyor. Kalırsa da kupalar kazanmak istiyor. Zenit ve Sevilla'dan gelen teklifler istenen düzeyde değil. Kabul etmedik.



Okan Buruk; 6, 8, 10 numara, santrfor, sağ ya da sol açık istedi. Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum.



Kuveytli hava yolu firması ile sponsorluk görüşmeleri devam ediyor. Forma veya stadyum ismi şeklinde ayrı ayrı sponsorluklar gerçekleştirebiliriz.



Yabancı bir yardımcı gündemde. Tuğberk Tanrıvermiş'i altyapıya düşünüyoruz. Her pozisyona ayrı hoca sistemi için de çalışmalar yapıyoruz.