Galatasaray'da sürpriz iki aday! Eric Abidal ya da Hüseyin Eroğlu...

Burada 25 lig maçında oynayan futbolcu 2002 yılında Lille takımına geçen teknik direktör Claude Puel'in ardından Lille'e transfer oldu. Bu takımda da 62 maçta görev alan Abidal, daha sonra 2004 yılında memleketi Lyon'un takımı Olimpik Lyon'a transfer oldu. Burada üst üste 3 kez Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan futbolcu, bu süre içinde defansın ortasında Grégory Coupet, François Clerc, Anthony Réveillère, Cris ve Caçapa gibi önemli futbolcularla yan yana oynadı.