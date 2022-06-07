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Galatasaray'da sürpriz iki aday! Eric Abidal ya da Hüseyin Eroğlu...

Galatasaray'da son dakika haberi... Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, sarı kırmızılı kulübe başkan olması halinde futbolun başına geçireceği ismi netleştirmeye çalışıyor. Hamamcıoğlu, Cenk Ergün'ün her iki başkan adayına da eşit mesafede yaklaşmasından dolayı, yeni isimlerle görüşüyor. Bu bağlamda Galatasaray'da sportif direktörlük için gündeme Eric Abidal ve Hüseyin Eroğlu geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 13:22
Galatasaray'da sürpriz iki aday! Eric Abidal ya da Hüseyin Eroğlu...

Galatasaray'da bir yandan gözler başkanlık seçimine çevrilirken, diğer yandan da sportif direktörlük koltuğuna dönmüş durumda.

Galatasaray'da sürpriz iki aday! Eric Abidal ya da Hüseyin Eroğlu...

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun, sportif direktörlük için listesi bir hayli kabarıl.

Galatasaray'da sürpriz iki aday! Eric Abidal ya da Hüseyin Eroğlu...

HAMAMCIOĞLU ERGÜN'Ü SİLDİ
Sportif direktör adayı Cenk Ergün'ün başkan adaylarına eşit mesafede olduğunu açıklamasının ardından Eşref Hamamcıoğlu cephesi farklı isimlerle görüşmelere başladı.

Galatasaray'da sürpriz iki aday! Eric Abidal ya da Hüseyin Eroğlu...

Seçimi kazanmaları halinde Sportif AŞ'ye geçecek Adnan Öztürk süreci yönetiyor.

Galatasaray'da sürpriz iki aday! Eric Abidal ya da Hüseyin Eroğlu...

Barcelona'da iki sezon sportif direktörlük yapan Eric Abidal ve 10 yıl başarıyla çalıştırdığı Altınordu'dan ayrılan Hüseyin Eroğlu futbolun patronu olarak Hamamcıoğlu ekibinin gündemine girdi.

Galatasaray'da sürpriz iki aday! Eric Abidal ya da Hüseyin Eroğlu...

ERIC ABIDAL KİMDİR?
Eric Abidal 11 Eylül 1979'da Lyon'da doğdu. İslam'a geçtikten sonraki adıyla Bilal Abidal, Fransa millî futbol takımının kaptanı Martinik kökenli Fransız eski futbolcudur. 2007 yılında UEFA Yılın Takımı'na seçilmiştir.

Galatasaray'da sürpriz iki aday! Eric Abidal ya da Hüseyin Eroğlu...

Abidal, futbola doğduğu yer olan Lyon şehrinin takımı Lyon Duchère'nin altyapısında başladı. Profesyonel kariyerine ise 16 Eylül 2000 tarihinde Monako ekibi Monaco'da başladı.

Galatasaray'da sürpriz iki aday! Eric Abidal ya da Hüseyin Eroğlu...

Burada 25 lig maçında oynayan futbolcu 2002 yılında Lille takımına geçen teknik direktör Claude Puel'in ardından Lille'e transfer oldu. Bu takımda da 62 maçta görev alan Abidal, daha sonra 2004 yılında memleketi Lyon'un takımı Olimpik Lyon'a transfer oldu. Burada üst üste 3 kez Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan futbolcu, bu süre içinde defansın ortasında Grégory Coupet, François Clerc, Anthony Réveillère, Cris ve Caçapa gibi önemli futbolcularla yan yana oynadı.

Galatasaray'da sürpriz iki aday! Eric Abidal ya da Hüseyin Eroğlu...

17 Ocak 2007 tarihinde Coupe de la Ligue yarı final maçında Le Mans karşısında Olimpik Lyon formasıyla ilk golünü attı. Aynı yıl 30 Haziran'da 9 milyon € bonservis bedeli karşılığında Barcelona takımına transfer oldu. Dört yıllık anlaşma imzalayan oyuncu Lyon takımında giydiği 20 numaralı forma Deco tarafından alındığı için 22 numarayı seçti.

Galatasaray'da sürpriz iki aday! Eric Abidal ya da Hüseyin Eroğlu...

2009 yılında Abidal, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Copa del Rey'de yarı finalde gördüğü kırmızı kartlar yüzünden iki turnuvanın da final maçlarında oynayamamıştır.

Galatasaray'da sürpriz iki aday! Eric Abidal ya da Hüseyin Eroğlu...

Abidal, Maxwell'in Barcelona'ya transferine rağmen sol bekte ilk 11'deki yerini korumayı başarmıştır.

Galatasaray'da sürpriz iki aday! Eric Abidal ya da Hüseyin Eroğlu...

5 Ocak 2011 tarihinde Copa del Rey maçında Athletic Bilbao karşısında Barcelona formasıyla ilk golünü atmıştır.

Galatasaray'da sürpriz iki aday! Eric Abidal ya da Hüseyin Eroğlu...

Mayıs 2013'te Barcelona ile sözleşmesi sona eren Eric Abidal,8 Temmuz 2013 tarihinde Monaco'ya 1+1 yıllığına transfer olmuştur.

Galatasaray'da sürpriz iki aday! Eric Abidal ya da Hüseyin Eroğlu...

Haziran 2014'te Monaco ile sözleşmesini 2 yıllık daha uzatan Fransız sol bek 2 Gün Sonra Olympiakos takımına transfer olmuştur.

Galatasaray'da sürpriz iki aday! Eric Abidal ya da Hüseyin Eroğlu...

2014 yılında futbolu bıraktığını açıklamıştır.

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