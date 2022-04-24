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Seçim klasiği! Kongre 30 Nisan'a kaldı

Galatasaray'da yapılacak mı, yapılmayacak mı?' tartışmalarının gölgesinde olan ve önceki gün nihayet gerçekleşeceği açıklanan başkanlık seçimi için dün toplanıldı. Kulüp Divan Başkanı Aykut Alp Derkam seçimin 30 Nisan'da yapılması için ortada herhangi bir engel kalmadığını ve kongrenin Galatasaray Lisesi'nde olacağını yineledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50
Seçim klasiği! Kongre 30 Nisan'a kaldı

Galatasaray'da yapılacak mı, yapılmayacak mı?' tartışmalarının gölgesinde olan ve önceki gün nihayet gerçekleşeceği açıklanan başkanlık seçimi için dün toplanıldı. Kongre için açıklanan ilk tarih 23 Nisan'dı ve seçimde divan başkanlığı yapılacak Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda iki başkan adayının yöneticileri bir araya geldi. Her seçimde olduğu gibi lisede toplanan isimler ve divan yönetimi yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçimin 30 Nisan'da yapılması için tutanaklara resmi kayıtlara geçti. Kulüp Divan Başkanı Aykut Alp Derkam seçimin 30 Nisan'da yapılması için ortada herhangi bir engel kalmadığını ve kongrenin Galatasaray Lisesi'nde olacağını yineledi.

ANORMAL HATASI OLMADI

Efsane başkan Faruk Süren, Burak Elmas'ın başkanlık sürecini yorumladı. Elmas'ın anormal hatalar yapmadığını savunan Süren, "Genel kurul böyle bir karar verdi, Burak başkan da uydu" dedi. Terim'in ayrılışı hakkında ise, "Her yönetim istediği hocayla çalışır. Karar onundur, onu bağlar. O günkü şartlara bakmamız lazım. Her konuyu zamanı ve mekanı içinde değerlendirmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

HAKKIMIZI KORURUZ

Sarı-kırmızılılarda iki başkan adayından biri olan Metin Öztürk, seçildiği takdirde Galatasaray'ın haklarını koruyacaklarını ifade etti. Eski yöneticilere çatan Metin Öztürk, "Galatasaray ile ilgili yanlış yapan bir süre sonra ortadan yok olup gidiyor. MHK ve TFF istifa etti. Biz bundan sonraki süreçte mutlaka buralarda en iyi şekilde temsil edip, Galatasaray'ın haklarını sonuna kadar savunacağız" yorumunu yaptı.

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