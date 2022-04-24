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Didier Drogba'ya başkanlık şoku! Seçimi kaybetti

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Chelsea ve Marsilya'nın efsane ismi Didier Drogba, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanlığı için adaylığını açıklamıştı. Federasyon başkanlık seçiminde Drogba, kötü bir sürpriz yaşadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 11:28
Didier Drogba'ya başkanlık şoku! Seçimi kaybetti

Dünya futbolunun efsanelerinden eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba, ülkesinin federasyon başkanlığı seçiminde büyük bir şok yaşadı. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu başkanlığı seçimine giren Didier Drogba sadece 21 oy aldı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu başkanlığı seçimlerinin canlı yayınlanması tüm rekorları kırdı. 19.000'den fazla Fildişili, tartışmalı bir seçimin sonucunu canlı olarak takip etmek için Fildişi Futbol Federasyonu'nun sayfası aracılığıyla bağlantı kurdu. Daha önce yapılan seçimlerden daha fazla talep gördü.

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Didier Drogba ilk kez bir milli takım şampiyonu ve uluslararası bir yıldız olarak aday olmuştu. Drogba; Kerozen, Emma Lohoues ve Emmanuel Eboue gibi eski oyun arkadaşlarından destek aldı ancak beklenen olmadı ve ilk turda elendi. Didier Drogba 21 oy alırken Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Idriss Diallo 59 ve bir başka aday Sory Diabate ise 50 oy aldı.

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