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Galatasaray'da Başkan Burak Elmas için kaderi belli oluyor! Fatih Terim...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda Başkan Burak Elmas, mali genel kurul öncesi sıkıntılı günler yaşıyor. Aktarılan bilgilere Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibrası bir hayli zor görünüyor. Öte yandan Fatih Terim'in, genel kurula katılacağı iddia ediliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 13:08
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas için kaderi belli oluyor! Fatih Terim...

Bu sezon yaşanan başarısızlık, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkiler ve teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılış şekli nedeniyle camianın büyük tepkisini toplayan Başkan Burak Elmas'ın kaderi genel kurulda belli olacak.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas için kaderi belli oluyor! Fatih Terim...

Kulislerde konuşulanlara göre mevcut şarlarda Başkan Elmas'ın idari yönden ibra olması çok zor gözüküyor.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas için kaderi belli oluyor! Fatih Terim...

Takvim'in haberine göre, camianın önde gelen isimlerinin de yaptıkları değerlendirmeler sonrası, büyük olasılıkla genel kuruldan ibrasızlık kararının çıkmasını beklediği öğrenildi.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas için kaderi belli oluyor! Fatih Terim...

Eğer bu ihtimal gerçekleşirse Galatasaray erken seçime gitmek zorunda kalacak.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas için kaderi belli oluyor! Fatih Terim...

Genel kurula katılacak olan üyelerin Başkan Elmas ve mevcut yönetimi hedef alan çok sert konuşmalar yapacağı da gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas için kaderi belli oluyor! Fatih Terim...

Ayrıca Divan Kurulu üyesi olan Fatih Terim'in de genel kurula katılacağı iddia ediliyor. Tüm bu nedenlerden dolayı Galatasaray camiasında herkes gözünü 26 Mart Cumartesi günü yapılacak olan Mali Genel Kurul'a çevirmiş durumda.

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