Galatasaray'da Başkan Burak Elmas için kaderi belli oluyor! Fatih Terim...

Bu sezon yaşanan başarısızlık, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkiler ve teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılış şekli nedeniyle camianın büyük tepkisini toplayan Başkan Burak Elmas'ın kaderi genel kurulda belli olacak.
Kulislerde konuşulanlara göre mevcut şarlarda Başkan Elmas'ın idari yönden ibra olması çok zor gözüküyor.
Takvim'in haberine göre, camianın önde gelen isimlerinin de yaptıkları değerlendirmeler sonrası, büyük olasılıkla genel kuruldan ibrasızlık kararının çıkmasını beklediği öğrenildi.