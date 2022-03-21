Galatasaray'da Başkan Burak Elmas için kaderi belli oluyor! Fatih Terim...

Genel kurula katılacak olan üyelerin Başkan Elmas ve mevcut yönetimi hedef alan çok sert konuşmalar yapacağı da gelen bilgiler arasında.

Ayrıca Divan Kurulu üyesi olan Fatih Terim'in de genel kurula katılacağı iddia ediliyor. Tüm bu nedenlerden dolayı Galatasaray camiasında herkes gözünü 26 Mart Cumartesi günü yapılacak olan Mali Genel Kurul'a çevirmiş durumda.