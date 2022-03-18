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Laporta’ya şehir turu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona Başkanı Laporta'ya Galatasaray Lisesi'ni ve Galatasaray Müzesi'ni gezdirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 06:50
Laporta’ya şehir turu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona Başkanı Laporta'ya Galatasaray Lisesi'ni ve Galatasaray Müzesi'ni gezdirirken, günün anısına tablo takdim edip, Boğaz turu da düzenledi. Öte yandan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Laporta için düzenlenen etkinliğe katılıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

G.SARAY'A HAYRAN KALDI
Laporta, G.Saray TV'ye açıklamalarda bulundu. Laporta, "G.Saray'ın tarihine hayran kaldım. Tarih ve eğitim iç içe. Burak Başkan ile Barcelona'dayken hep 'G.Saray bir kulüpten daha fazlası' diyordu. Ben de başkanın söylediklerini anlamaya çalışıyordum. Şimdi çok iyi anladım" diye konuştu.

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