Haberler Galatasaray Dev maçı böyle yazdılar! Aslan'a büyük övgü!

Dev maçı böyle yazdılar! Aslan'a büyük övgü!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda Barcelona'ya 0-0'ın rövanşında 2-1 yenilerek elendi. Sarı kırmızılıların iki maçta da oynadığı futbol büyük övgü aldı. İspanyol basını, karşılaşmanın ardından dev maça geniş yer ayırırken, Galatasaray'ı ve sarı kırmızılı taraftarların yarattığı atmosferi övdü. İşte o manşetler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 23:30
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray - Barcelona maçını böyle yazdılar! "Barça acı çekerek turladı"

MARCA | BARCELONA ACI ÇEKEREK TURLADI!

Barcelona İstanbul'da acı çekti ancak çeyrek finale kalmayı başardı. Katalanlar, Pedri ve Aubameyang'ın golleriyle geriden geldi. Xavi'nin adamları Marcao'nun golüyle geri düşse de mücadeleyi bırakmadı ve bu kez sert savunmayı kırmayı başardı.

Galatasaray - Barcelona maçını böyle yazdılar! "Barça acı çekerek turladı"

AS | BARCELONA CEHENNEMDEN ÇIKTI!

Barcelona Türk cehenneminden çıkmayı başardı. Marcao Türkleri öne geçirdi ancak Pedri eşitliği sağladı. Daha sonra Aubameyang, Pena'nın kurtardığı iki şut sonrası golü atmayı başardı. Domenec Torrent'in ekibinin Avrupa macerası da sona ermiş oldu.

Galatasaray - Barcelona maçını böyle yazdılar! "Barça acı çekerek turladı"

ESPN | BARÇA KORKU İÇİNDE BEKLEDİ!

Duygu, gerginlik ve şüphe dolu gecede Xavi'nin takımı acı çektiği maçtan galip ayrıldı. 6 dakikalık uzatmada maçın bitişini korku içinde bekledi.

Galatasaray - Barcelona maçını böyle yazdılar! "Barça acı çekerek turladı"

MUNDO DEPORTIVO | TÜRK CEHENNEMİNDE ACI ÇEKTİ!

Barça, Türk cehenneminde acı çekti ama Pedro ve Aubameyang'ın golleriyle geri dönerek çeyrek finale uzandı.

Galatasaray - Barcelona maçını böyle yazdılar! "Barça acı çekerek turladı"

LA VANGUARDIA | BARÇA KORKULU DEPLASMANDAN ÇIKTI!

Barça GalatasarayPedri ve Aubameyang'ın golleriyle yendi ve İstanbul'daki göz korkutan atmosferden galip çıktı.

Galatasaray - Barcelona maçını böyle yazdılar! "Barça acı çekerek turladı"

L'EQIPE | ZORLU DEPLASMANDA KAZANAN BARÇA!

Zorlu deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olan Barcelona, 0-0'ın rövanşında rakibini 2-1'l e geçti ve Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Maçın favorisi Barça, Marcao'nun golüyle geriye düşse de Pedri'yle skoru eşitledi, Aubameyang'la Türkleri cezalandırdı.

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