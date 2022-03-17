Dev maçı böyle yazdılar! Aslan'a büyük övgü!

MARCA | BARCELONA ACI ÇEKEREK TURLADI!
Barcelona İstanbul'da acı çekti ancak çeyrek finale kalmayı başardı. Katalanlar, Pedri ve Aubameyang'ın golleriyle geriden geldi. Xavi'nin adamları Marcao'nun golüyle geri düşse de mücadeleyi bırakmadı ve bu kez sert savunmayı kırmayı başardı.
AS | BARCELONA CEHENNEMDEN ÇIKTI!
Barcelona Türk cehenneminden çıkmayı başardı. Marcao Türkleri öne geçirdi ancak Pedri eşitliği sağladı. Daha sonra Aubameyang, Pena'nın kurtardığı iki şut sonrası golü atmayı başardı. Domenec Torrent'in ekibinin Avrupa macerası da sona ermiş oldu.
ESPN | BARÇA KORKU İÇİNDE BEKLEDİ!
Duygu, gerginlik ve şüphe dolu gecede Xavi'nin takımı acı çektiği maçtan galip ayrıldı. 6 dakikalık uzatmada maçın bitişini korku içinde bekledi.