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GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasara deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelmiş, maça damga vuran isim ise kuşkusuz Kerem Aktürkoğlu olmuştu. Yıldız futbolcunun eski hocası, Kerem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na geçmişte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer tekliflerinde bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 12:35
GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu yetiştiren, onu evladı gibi gören Hisareynspor U-18 spor koordinatörü Muammer Akçay, 2-3 sene sonra bütün dünyanın Kerem'i konuşacağını belirterek, "Süper Ligin en yetenekli oyuncusu. Fakat 2 seneye daha ihtiyacı var. Avrupa'ya 20-25 milyon Euro'ya transfer olacaktır." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadıklarını, dönüm noktalarını çok yakından bilen Hisareynspor U-18 spor koordinatörü Muammer Akçay, Sabah gazetesinde konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

"20'YE ALAN 80'E SATAR"

Arda'nın Barcelona serüveninin örneğini veren Muammer Akçay, "Kerem, Avrupa'ya gittiği zamanda çok çok başarılı olacak. İddia ediyorum nasıl Messi, Ronaldo konuşuluyorsa Kerem'de 25-26 yaşlarında o derecede konuşulacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

Örnek veriyorum Atletico Madrid Kerem'i 20 milyon Euro'ya alsa 80 milyona geri satar. O potansiyele sahip. Kerem'i alan kazanır. Galatasaray aldı onlar kazanacak." diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

"KEREM ŞUAN 20-25 MİLYON EURO"

Kerem'in gurur kaynağı olacağını ifade eden Muammer Akçay, "Bu yetenekte ve potansiyelde bir futbolcu Portekiz'de, Belçika'da olsaydı çok daha büyük rakamlar konuşulurdu. Bence Kerem'in şuan ki değeri 20-25 milyon Euro.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

Bu civarda transfer olur. Avrupa'ya gittiği zamanda hangi takıma giderse o kulüpten bizde para alacağız. Bence Galatasaray tarihi bir para kazanır. Kerem'e hiç bonservis bedeli ödemeden bu paraları kazanmak önemli. Çok ciddi paralar kazanacaklardır." şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

"GALATASARAY'DA İLK ZAMANLAR EZİLİYORDU"

Kerem'in gelişen bir futbolcu olduğunun altını çizen Akçay, "Geçen sene Galatasaray'da bazı pozisyonlarda eziliyordu. Şuan bakıyorsun ikili mücadelelerde kolay kolay yıkılmıyor, durduramıyorsun.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

Çekerek, faul yaparak durduruyorlar. Kerem, Avrupa maçlarında üst düzey top oynuyor ve konsantre oluyor. Ama içerdeki maçlarda biraz baskı hissediyor. Kafasını tam netleştiremiyor." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

"KOCAELİ'NDEN BAŞAKŞEHİR İDMANINA GİDERDİ"

22 yaşındaki futbolcunun Başakşehir dönemine de değinen Muammer Akçay şunları aktardı: "Başakşehir'in seçmesi vardı. Kerem seçmelere gitti. Diğer gün Başakşehir bizi aradı " Bizim Kerem'e verecek hiçbir şeyimiz yok, Kerem zaten olmuş" dediler.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

Başakşehir o sene U-17 Türkiye finali oynadı. Final maçında büyük takımların hocaları şunu söylediler "Kerem'e hayran kaldık". O maçın oyuncusu da zaten Kerem'di ve hemen profesyonel yaptılar. Kerem'in antrenmanda Yalçın Ayhan ile bir tartışması oldu ve Kerem'i gözden çıkarttılar. O tartışmadan sonra Kocaeli'nden her gün Başakşehir'e idmana gitmeye başladı. Kalacak yerde ayarlamamışlardı. Kerem her gün babası ile birlikte idmana giderdi."

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI"

Muammer Akçay, genç futbolcuyu Erzincanspor'dayken hem Fenerbahçe'nin he de Beşiktaş'ın istediğini belirterek, "Kerem, Erzincanspor'dayken Fenerbahçe'de istedi ama verdikleri rakam senelik 200 bin TL'ydi. Beşiktaş 400 bin TL teklif yaptı. Şakamı bu ya. Üstelik Kerem'in bonservis ücreti de yoktu.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

Bir diğer olay ise Erzincanspor, Kerem'in babasına 15 bin TL bonservis ücretini siz verin dedi. Yani Kerem'in serbest kalma ücreti sadece 15 bin TL'ydi. Kerem'in babası Faruk Aktürkoğlu'da 15 bin TL yatırdı ve sözleşmeye 15 bin TL ödenirse Kerem Aktürkoğlu serbest kalır diye eklediler." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

"SÜPER LİGİN EN YETENEKLİSİ KEREM"

Kerem'in yeteneklerine ve hatalarına da değinen Muammer Akçay şu şekilde konuştu: "Kerem'de ki bu çabukluk, çeviklik, hız kolay kolay bulunacak bir şey değil. Bazen pas hataları yapıyor ya da çalım atarken ama zaman içerisinde gelişecektir. Bence Süper Ligin en yeteneklisi o. Birde daha yeteneklerini tam sergileyemiyor. Şuan risk boyutunda. Hata yapmaktan korkuyor."

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

"ALT YAPIDA NİCE KEREM'LER VAR"

Altyapı konularına da değinen Akçay şunları ifade etti: "Ben iddia ediyorum Altınordu gibi bir alt yapıya sahibiz. 400-450 oyuncumuz var. 2010'lu 2011'li oyuncularımız çok çok özel yeteneklere sahipler. Biz işin içindeyiz görüyoruz.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

Buralarda daha birçok Kerem'ler var. Bizim işimiz yetiştirmek. Tüm gayretimiz bu. Hala ziyaretlerimize gelir. Müthiş bir kişilik. Alt yapıdaki oyuncularımız için Kerem rol model durumunda. Müthiş bir motivasyon kaynağı. Alt yapı oyuncularımız Kerem'i örnek alıyorlar. Kulübümüze de her konuda yardımcı oluyor. Hem maddi hem manevi."

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

"ALLAH'INI SEVİYORSAN BU ÇOCUĞU GÖTÜR"

U-19 Türkiye şampiyonasına Kerem'in damga vurduğunun altını çizen Akçay şu şekilde konuştu: "En popüler oyuncu Kerem'di. Özellikle transfer etmek isteyen çok takım oldu. Henüz 16 yaşında U-19 Türkiye şampiyonasına damgasını vurmuştu. Farkını belli etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

Çayırova maçı vardı bizim Kerem tek başına o maçı aldı. Bizim kulüp başkanı hiç unutmam aynen şöyle dedi. "Allah'ını seviyorsan bu çocuğu al götür buralardan. Bu çocuk Süper Lig oyuncusu buralarda yazık oluyor, günah" dedi. O sezon kerem 84 maça çıktı. Gelişim anlamında çok önemli bir rakam bu. Gelişmek için maç oynamak şart."

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