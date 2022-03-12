GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için olay itiraf: Beşiktaş ve Fenerbahçe!

"SÜPER LİGİN EN YETENEKLİSİ KEREM" Kerem'in yeteneklerine ve hatalarına da değinen Muammer Akçay şu şekilde konuştu: "Kerem'de ki bu çabukluk, çeviklik, hız kolay kolay bulunacak bir şey değil. Bazen pas hataları yapıyor ya da çalım atarken ama zaman içerisinde gelişecektir. Bence Süper Ligin en yeteneklisi o. Birde daha yeteneklerini tam sergileyemiyor. Şuan risk boyutunda. Hata yapmaktan korkuyor."

"ALT YAPIDA NİCE KEREM'LER VAR" Altyapı konularına da değinen Akçay şunları ifade etti: "Ben iddia ediyorum Altınordu gibi bir alt yapıya sahibiz. 400-450 oyuncumuz var. 2010'lu 2011'li oyuncularımız çok çok özel yeteneklere sahipler. Biz işin içindeyiz görüyoruz.