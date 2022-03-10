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Transferde Vidal kapışması! Galatasaray ve Tottenham...

Son dakika spor haberi: La Tercera’nın haberine göre Galatasaray ve Premier Lig devi Tottenham Hotspur, Inter ile sözleşmesi bitecek olan Arturo Vidal’e teklif yaptı. İtalyan ekibinden ayrılması kesinleşen 34 yaşındaki orta alan oyuncusunun karar vermek için sezonun bitmesini bekleyeceği de vurgulandı. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 06:50
Transferde Vidal kapışması! Galatasaray ve Tottenham...

Yeni sezon öncesi çok yoğun bir transfer arayışı içinde olan Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Şili'de yayın yapan Takvim'in derlediği La Tercera'ya göre sarı-kırmızılılar, Inter formasını giyen Arturo Vidal'le ilgileniyor. Haberde, 34 yaşındaki Şilili futbolcuya Tottenham Hotspur'un da teklif yaptığı belirtildi.

Transferde Vidal kapışması! Galatasaray ve Tottenham...

KESİN AYRILACAK
Sezon sonunda Inter ile sözleşmesi sona erecek olan Vidal'in şu ana kadar İtalyan devinden bir teklif almadığı ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı ifade ediliyor. Şili basınına göre tecrübeli orta alan oyuncusu sezon sonuna kadar tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kesin kararını verecek.

Transferde Vidal kapışması! Galatasaray ve Tottenham...

Çok önemli bir kariyere sahip olan Vidal, Inter'den önce Barcelona, Bayern Münih ve Juventus formalarını giydi.

Transferde Vidal kapışması! Galatasaray ve Tottenham...

2020'den bu yana Milano'da kariyerini sürdüren yıldız futbolcu, Şili Milli Takımı'nda 131 kez görev yaparken 32 gol attı. Bu sezon Inter'de 31 maçta görev yapan Vidal 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Transferde Vidal kapışması! Galatasaray ve Tottenham...

ÇOK MÜCADELECİ
6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayan Şilili futbolcu sert oyun karakteri, lider özellikleri ve mücadele gücüyle ön plana çıkıyor.
Galatasaray adına Vidal'le görüşmeleri sportif direktör Pasquale Sensibile'nin yürüttüğü öğrenildi.

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