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Barcelona Galatasaray maçına Fatih Terim gidecek mi? Burak Elmas'a yanıt geldi!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmzılılar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'nın konuğu olacak. Bu zorlu müsabaka öncesi Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'e özel bir mektup göndermiş ve tecrübeli teknik adamı maça davet etmişti. Peki, Fatih Terim Barcelona maçına gidecek mi? İşte cevabı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 14:12
Barcelona Galatasaray maçına Fatih Terim gidecek mi? Burak Elmas'a yanıt geldi!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas flaş bir hamle yaparak Fatih Terim'i perşembe günü Barcelona ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçına davet etmişti.

Barcelona Galatasaray maçına Fatih Terim gidecek mi? Burak Elmas'a yanıt geldi!

Başkan Elmas kendi imzası ile tecrübeli hocaya gönderdiği mektupta, "Büyük katkılarınız ve emekleriniz sayesinde elde ettiğimiz Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasında mücadele etme hakkının ilk müsabakası olan 10 Mart'taki Barcelona deplasmanında kıymetli eşiniz Fulya Hanımefendi'yle birlikte takımımızın yanında olmanızdan mutluluk duyacak ve kuvvet alacağız" ifadesini kullanmıştı.

Barcelona Galatasaray maçına Fatih Terim gidecek mi? Burak Elmas'a yanıt geldi!

Elmas'ın hamlesi sonrası Fatih Terim'in bu davete icabet edip etmeyeceği merakla bekleniyordu.

Barcelona Galatasaray maçına Fatih Terim gidecek mi? Burak Elmas'a yanıt geldi!

Takvim'in haberine göre tecrübeli teknik adam kesinlikle Barcelona maçına gitmeyi düşünmüyor.

Barcelona Galatasaray maçına Fatih Terim gidecek mi? Burak Elmas'a yanıt geldi!

Hatta Terim'in Elmas'ın bu mektuba yanıt bile vermeyeceği öğrenildi.

Barcelona Galatasaray maçına Fatih Terim gidecek mi? Burak Elmas'a yanıt geldi!

Ayrılık sürecinde yaşananlar nedeniyle hala çok öfkeli olan Fatih Terim'in bir daha kesinlikle Başkan Elmas'la yan yana gelmeyi düşünmediği ifade ediliyor.

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