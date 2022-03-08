Barcelona Galatasaray maçına Fatih Terim gidecek mi? Burak Elmas'a yanıt geldi!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas flaş bir hamle yaparak Fatih Terim'i perşembe günü Barcelona ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçına davet etmişti.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas flaş bir hamle yaparak Fatih Terim'i perşembe günü Barcelona ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçına davet etmişti.
Başkan Elmas kendi imzası ile tecrübeli hocaya gönderdiği mektupta, "Büyük katkılarınız ve emekleriniz sayesinde elde ettiğimiz Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasında mücadele etme hakkının ilk müsabakası olan 10 Mart'taki Barcelona deplasmanında kıymetli eşiniz Fulya Hanımefendi'yle birlikte takımımızın yanında olmanızdan mutluluk duyacak ve kuvvet alacağız" ifadesini kullanmıştı.
Elmas'ın hamlesi sonrası Fatih Terim'in bu davete icabet edip etmeyeceği merakla bekleniyordu.
Takvim'in haberine göre tecrübeli teknik adam kesinlikle Barcelona maçına gitmeyi düşünmüyor.
Hatta Terim'in Elmas'ın bu mektuba yanıt bile vermeyeceği öğrenildi.
Ayrılık sürecinde yaşananlar nedeniyle hala çok öfkeli olan Fatih Terim'in bir daha kesinlikle Başkan Elmas'la yan yana gelmeyi düşünmediği ifade ediliyor.
Hatta iddialara göre başarılı hoca 26 Mart'ta düzenlenecek olan kritik genel kurula da katılmaya hazırlanıyor.
Terim'in yapacağı konuşmada yaşanan süreç ve kulübün sorunlarıyla ilgili konuşma yapmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.