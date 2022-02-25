GALATASARAY HABERİ: Luis Campos'tan flaş hamle! Ayrılık...

Galatasaray başkanı Burak Elmas'a danışman olarak atanan Luis Campos'tan flaş bir hamle geldi.
Galatasaray başkanı Burak Elmas'a danışman olarak atanan Luis Campos'tan flaş bir hamle geldi.
BENFICA-AJAX MAÇINI İZLEDİ!
Luis Campos, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Benfica-Ajax maçını izlemek için Estadio da Luz Stadyumu'na gitti.
57 yaşındaki Portekizli, Ajax'ta futbol direktörü Marc Overmars'ın görevine son verilmesinin ardından yerine düşünülen isimlerden biri olarak ön plana çıkmıştı.
Amsterdam kulübünün eski futbol direktörü Overmars, kulüp çalışanlarının karıştığı bir cinsel taciz skandalının ardından görevi bıraktı ve Luis Campos ismi gündeme geldi.
LUIS CAMPOS GÖREVE HAZIR!
A Bola'nın haberine göre; Luis Campos bu hamlesiyle, Ajax'ta Overmars'ın rollerini üstlenmeye hazır olduğunu gösterdi.