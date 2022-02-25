GALATASARAY HABERİ: Luis Campos'tan flaş hamle! Ayrılık...

Galatasaray başkanı Burak Elmas 'a danışman olarak atanan Luis Campos 'tan flaş bir hamle geldi.

57 yaşındaki Portekizli, Ajax'ta futbol direktörü Marc Overmars'ın görevine son verilmesinin ardından yerine düşünülen isimlerden biri olarak ön plana çıkmıştı.