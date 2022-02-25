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GALATASARAY HABERİ: Luis Campos'tan flaş hamle! Ayrılık...

Son dakika spor haberi: Yeni yapılanmadan şimdiye kadar istenen verimi alamayan Galatasaray'da başkan Burak Elmas danışmanlık görevine Portekizli futbol adamı Luis Campos'u getirdi. Göreve yeni başlayan 57 yaşındaki Campos ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Hollanda Ligi ekibi Ajax'ın listesinde olduğu öne sürülen Luis Campos'tan flaş bir hamle geldi. Peki Luis Campos Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte yaşanan son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 09:54 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 09:55
GALATASARAY HABERİ: Luis Campos'tan flaş hamle! Ayrılık...

Amsterdam kulübünün eski futbol direktörü Overmars, kulüp çalışanlarının karıştığı bir cinsel taciz skandalının ardından görevi bıraktı ve Luis Campos ismi gündeme geldi.

GALATASARAY HABERİ: Luis Campos'tan flaş hamle! Ayrılık...

LUIS CAMPOS GÖREVE HAZIR!
A Bola'nın haberine göre; Luis Campos bu hamlesiyle, Ajax'ta Overmars'ın rollerini üstlenmeye hazır olduğunu gösterdi.

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