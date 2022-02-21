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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Charleroi'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor maçta iki kez bilinç kaybı yaşadı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden RSC Charleroi'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, Union Saint-Gillioise ile oynadıkları maçta rakibinin yumruk darbesi nedeniyle iki kez bilinç kaybı yaşadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:43
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Charleroi'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor maçta iki kez bilinç kaybı yaşadı!

Galatasaray, 2019 yazında kadrosuna kattığı Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'u sezon başında Belçika Ligi takımlarından RSC Charleroi'ya kiralık vermişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Charleroi'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor maçta iki kez bilinç kaybı yaşadı!

Genç futbolcu, Union Saint-Gillioise'a karşı oynadıkları maçta talihsiz bir an yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Charleroi'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor maçta iki kez bilinç kaybı yaşadı!

Karşılaşmanın 46. dakikasında Union Saint-Gillioise'da forma giyen Dante Vanzeir, ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda Ozornwafor'a yumruk attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Charleroi'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor maçta iki kez bilinç kaybı yaşadı!

Rakibinin sert darbesiyle yerde kalan Nijeryalı savunmacı iki kez bilinç kaybı geçirdi. Sağlık ekipleri, Ozornwafor'a derhal müdahale etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Charleroi'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor maçta iki kez bilinç kaybı yaşadı!

Charleroi Kulübü sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayınladı ve Ozornwafor'un durumunun iyi olduğunu bildirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Charleroi'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor maçta iki kez bilinç kaybı yaşadı!

Bu arada genç futbolcuya yumruk atan Dante Vanzeir, VAR uyarısı sonrası gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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