GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Charleroi'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor maçta iki kez bilinç kaybı yaşadı!

Rakibinin sert darbesiyle yerde kalan Nijeryalı savunmacı iki kez bilinç kaybı geçirdi. Sağlık ekipleri, Ozornwafor'a derhal müdahale etti.

Charleroi Kulübü sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayınladı ve Ozornwafor'un durumunun iyi olduğunu bildirdi.