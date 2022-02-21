GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Charleroi'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor maçta iki kez bilinç kaybı yaşadı!

Galatasaray, 2019 yazında kadrosuna kattığı Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'u sezon başında Belçika Ligi takımlarından RSC Charleroi'ya kiralık vermişti.
Galatasaray, 2019 yazında kadrosuna kattığı Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'u sezon başında Belçika Ligi takımlarından RSC Charleroi'ya kiralık vermişti.
Genç futbolcu, Union Saint-Gillioise'a karşı oynadıkları maçta talihsiz bir an yaşadı.
Karşılaşmanın 46. dakikasında Union Saint-Gillioise'da forma giyen Dante Vanzeir, ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda Ozornwafor'a yumruk attı.
Rakibinin sert darbesiyle yerde kalan Nijeryalı savunmacı iki kez bilinç kaybı geçirdi. Sağlık ekipleri, Ozornwafor'a derhal müdahale etti.
Charleroi Kulübü sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayınladı ve Ozornwafor'un durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Bu arada genç futbolcuya yumruk atan Dante Vanzeir, VAR uyarısı sonrası gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.