Galatasaray'dan dev operasyon

BENFICA İLE OPSİYON KRİZİ
Pulgar'ın alınması için yönetime rapor veren teknik direktör Domenec Torrent orta sahaya bir transfer daha isterken Gedson Fernandes konusunda da bekleyiş sürüyor. Galatasaray'ın 1.5 yıl kiralama teklifini kabul eden Benfica cephesi pazarlıklar sonucunda 1.5 milyon euro'ya kadar indi. Gedson'un 1.5 yıllık maliyeti de 2 milyon euro civarında... Portekizli yıldız için görüşmelere menajer Ahmet Bulut aracılık ederken Benfica'nın kesin satın alma opsiyonu koydurmak istemesi konusunda sıkıntı yaşanıyor. Bu sorunun da kısa süre içinde çözülmesi, Gedson'un da Galatasaray kadrosuna katılması bekleniyor.
Savaş ÇORLU
PULGAR KİMDİR?
2019 yılında Bologna'dan Fiorentina'ya transfer olan Pulgar, orta sahada görev yapıyor. Geçen sezon Serie A'da 31 maçta forma giyen 1 gol atan ve 3 asist yapan Pulgar, bu sezon 6 maçta görev aldı. Kariyeri boyunca çıktığı 233 maçta, 27 gol, 19 asistlik performans ortaya koydu.
G.SARAY'DA PARLAYACAK
Erick Pulgar'ı Şili'nin La Tercera gazetesinden Christian Gonzales değerlendirdi. "Pulgar, Şili futbolunun yeni nesil bayrak oyuncularından" diyen Gonzales, "Fiorentina'ya gittiğinden beri gelişimi sabit kaldı. Ancak 28 yaşında ve daha da büyümesi gereken konsolide özelliklere sahip bir oyuncu... Galatasaray'da parlayacağına inanıyorum" dedi.
FIORENTINA 12 MİLYON EURO YATIRDI
Fiorentina, Erick Pulgar'ın daha da gelişeceğini düşünüp Bologna'ya 12.3 milyon Euro ödedi. Kariyerinin en büyük transferine imza atan Şilili, 26 yaşında büyük hayallerle Floransa kentine ayakbastı. Ancak, Fiorentina günleri beklediği gibi ilerlemedi. 2 yıl içerisinde sadece 41 maçta oynarken rakamsal açıdan beklentilerin bir hayli ötesinde kaldı. Bu sezon da sadece 8 maçta forma şansı bulabildi.
YARIN SÜRESİ DOLUYOR
Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlara karşın Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başaran Galatasaray'ın yarın UEFA'ya yeni listesini vermesi gerekiyor. Gomis ve İnaki Pena'yı Avrupa kadrosuna dahil edecek olan sarı- kırmızılılar, Pulgar ve Gedson'un da yetişmesi için yoğun çaba harcıyor. Luyindama, Assançao ve Yedlin'i gönderen sarıkırmızılılar, Pulgar ile Gedson'un da transferi halinde saka olan Diagne'nin sözleşmesini askıya alacak.