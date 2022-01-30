Cimbom'a darbe!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray NEF, Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu. İlk periyotta kıran kırana bir mücadele vardı. İki tarafın da hücumda etkili olduğu ilk 10 dakikayı ev sahibi Erkan Yılmaz ve Jamar Jones'un skorer oyunlarıyla 30-27 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Galatasaray 37-36 öne geçse de Bahçeşehir Erkan ve Dekker'ın etkili oyunuyla soyunma odasına 51-46 üstün girmeyi bildi. Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir, Solomon ile pota altında etkili oldu. Ev sahibi oyunun kontrolünün elinde tuttuğu maçta farkı çift hanelere kadar da çıkardı. Son 10 dakikaya ev sahibi 75-67 önde girdi. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir maçı 94-88 kazandı. Galatasaray'da Melo Trimble 26 sayıyla maçın en skoreri oldu. Sam Dekker ve Jamar Smith 17, Solomon 16 sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Diğer maçta Tofaş, Aliağa'yı 91-83 yendi.