Mario Branco Galatasaray'da

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in ayrılmasının ardından Florya'daki değişim halkasına bir yenisini daha ekledi. Takımı Domenec Torrent'e emanet eden sarı-kırmızılılar, Sportif Direktörlük görevine de Mario Branco'yu getirdi. Kariyerine scout olarak başlayan 46 yaşındaki Portekizli, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevine devam etti. Branco, 2009'da sportif direktörlüğe adım attı. Portekiz'de Leixoes ve Estoril, Romanya'da Astra, Hırvatistan'da Hajduk Split ve Yunanistan'da PAOK'ta görev yapan Branco son olarak Famacao'da çalıştı.